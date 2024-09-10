Бойцы 30-й ОМБр уничтожают вражескую технику, российских захватчиков и их укрытие. ВИДЕО
Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского успешно уничтожают вражескую технику, российских захватчиков и их укрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале СтратКом ВСУ.
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