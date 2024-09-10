РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13670 посетителей онлайн
Новости Видео Война
5 203 1

Бойцы 30-й ОМБр уничтожают вражескую технику, российских захватчиков и их укрытие. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского успешно уничтожают вражескую технику, российских захватчиков и их укрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Раненый российский захватчик взорвал у своей головы гранату и самоликвидировался. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6931) 30 отдельная механизированная бригада (153)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаві ********** - ЗСУ проводять цікаві експерименти на кацапських крісах

.
показать весь комментарий
10.09.2024 20:45 Ответить
 
 