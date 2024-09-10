Дрон-камикадзе уничтожает ЗРК "Стрела-10", который россияне спрятали на ферме в Курской области. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на ферме в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс был выведен из строя с помощью беспилотника.
"Россияне прячут военную технику на фермах, выгоняя сельхозтехнику из помещений", - сообщили бойцы.
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https://youtu.be/tz4tKoyordM?t=1687