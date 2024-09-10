РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13670 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 504 10

Дрон-камикадзе уничтожает ЗРК "Стрела-10", который россияне спрятали на ферме в Курской области. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" обнаружили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" на ферме в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеский комплекс был выведен из строя с помощью беспилотника.

"Россияне прячут военную технику на фермах, выгоняя сельхозтехнику из помещений", - сообщили бойцы.

Смотрите также: Бойцы 30-й ОМБр уничтожают вражескую технику, российских захватчиков и их укрытие. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6931) Курск (1098) ЗРК (200)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Сподівають шо той баран який зі Стріли вискакував на останніх кадрах таки встиг підсмажитись.
показать весь комментарий
10.09.2024 21:19
+7
худоба постраджала, чи ні?
показать весь комментарий
10.09.2024 21:07
+5
ruskie uzhe za karovami priachutsa , chio , deti i zhenshini uzhe zakoncilis ? 🤔
показать весь комментарий
10.09.2024 21:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
худоба постраджала, чи ні?
показать весь комментарий
10.09.2024 21:07 Ответить
Сподівають шо той баран який зі Стріли вискакував на останніх кадрах таки встиг підсмажитись.
показать весь комментарий
10.09.2024 21:19 Ответить
Тільки скотиняки.
показать весь комментарий
10.09.2024 21:45 Ответить
Надо надеяться, что да. Но один козломордый все-таки успел отпрыгнуть.
показать весь комментарий
10.09.2024 22:02 Ответить
козломордого потім всерівно бики згвалтували,..
показать весь комментарий
11.09.2024 21:26 Ответить
ruskie uzhe za karovami priachutsa , chio , deti i zhenshini uzhe zakoncilis ? 🤔
показать весь комментарий
10.09.2024 21:31 Ответить
Чим менше москалів - тим краще іншим народам, ось така ситуація.
показать весь комментарий
10.09.2024 21:56 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Fot-kiev-za-tri-dnya-do-putina-ne-postradal-podborka-memov-ob-atake-na-kreml&psig=AOvVaw1LoDAYiX7gPtmRJv-M92lZ&ust=1726081264640000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBcQjhxqFwoTCIiPhYWIuYgDFQAAAAAdAAAAABAZ От "Киев за три дня" до "расейские бараны в курской обл. не пострадали"
показать весь комментарий
10.09.2024 22:03 Ответить
холопи жалуются на неудбства СВО
https://youtu.be/tz4tKoyordM?t=1687
показать весь комментарий
11.09.2024 08:44 Ответить
Шкода корівок. СЛАВА ЗСУ! путін - *****!
показать весь комментарий
11.09.2024 09:45 Ответить
 
 