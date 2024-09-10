Воины 65-й ОМБр уничтожили 4 орудия и УАЗ оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую "буханку", которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

Смотрите также: Дрон-камикадзе уничтожает ЗРК "Стрела-10", который россияне спрятали на ферме в Курской области. ВИДЕО