Воины 65-й ОМБр уничтожили 4 орудия и УАЗ оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую "буханку", которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.
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George Highbaud
показать весь комментарий10.09.2024 22:07 Ответить Мне нравится 1
Vik Tor #521724
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Amber
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