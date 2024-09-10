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Воины 65-й ОМБр уничтожили 4 орудия и УАЗ оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады на Запорожском направлении за один боевой вылет дронами-камикадзе уничтожили 4 пушки и вражескую "буханку", которую россияне использовали для подвоза личного состава и БК на передовую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в соцсети.

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Автор: 

уничтожение (6931) 65 ОМБр (32)


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Excellent. 👍
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10.09.2024 22:07 Ответить
на жаль ті йбані пушки неубиваємі, максимум приціл пошкоде, який легко замінить.
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10.09.2024 22:16 Ответить
Щира подяка нашим воінам за чудову роботу👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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10.09.2024 22:58 Ответить
 
 