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Сили оборони поповнили обмінний фонд та полонили двох окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українські захисники поповнили обмінний фонд на Запорізькому напрямку. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, два російських солдати обрали життя та здалися в полон Силам Оборони України.

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Автор: 

армія рф (17516) полон (1568)


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Бандерлоги?
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15.09.2024 15:06 Відповісти
Брешуть, як дихають.
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15.09.2024 15:12 Відповісти
Фейк. Давно вже продали їх на органи. А зеленському їх шкірою дивани перетягнули)
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15.09.2024 16:09 Відповісти
юмор у Вас достойний....
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15.09.2024 16:37 Відповісти
Із двох цілий диван?
Там тільки на абажур вистачило...
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15.09.2024 18:23 Відповісти
Як я їх ненавиджу! Роздер би собаками. Жаль, що керуватись потрібно не емоціями.
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15.09.2024 17:54 Відповісти
Треба розстрілювати , а то знають що в полоні будуть відьїдатись, тіки рекламу робимо для сво.
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16.09.2024 00:51 Відповісти
на Татарова похож мужик на превью видео
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16.09.2024 11:04 Відповісти
 
 