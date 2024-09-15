Сили оборони поповнили обмінний фонд та полонили двох окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Українські захисники поповнили обмінний фонд на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, два російських солдати обрали життя та здалися в полон Силам Оборони України.
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Там тільки на абажур вистачило...