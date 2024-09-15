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Бійці 68 ОЄБр вщент знищили російську БМП-3 разом з ворожим екіпажем. ВIДЕО

Оператор FPV-дрона із підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша атакував російську БМП-3 з екіпажем. Вибух викликав вогонь, і БМП поступово згоріла разом з російськими загарбниками всередині.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники знищили МТЛБ, гармати, міномети, броньовану машину окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7328) БМП (413) 68 окрема єгерська бригада (80)


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БМП - 3...озброєння з "картонною бронею"
https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28
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15.09.2024 12:34 Відповісти
Екіпаж теж, вщент...
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15.09.2024 12:41 Відповісти
Кацапи разом з екіпажем полетіли до пекла
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15.09.2024 13:15 Відповісти
Де екіпаж?Нахєр таке писати
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15.09.2024 14:05 Відповісти
Екипаж "унутреннего сгорания"💀👌
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15.09.2024 16:12 Відповісти
 
 