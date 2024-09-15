Бійці 68 ОЄБр вщент знищили російську БМП-3 разом з ворожим екіпажем. ВIДЕО
Оператор FPV-дрона із підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша атакував російську БМП-3 з екіпажем. Вибух викликав вогонь, і БМП поступово згоріла разом з російськими загарбниками всередині.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28