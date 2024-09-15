Українські захисники знищили МТЛБ, гармати, міномети, броньовану машину окупантів на Херсонщині. ВIДЕО
Українські військові за допомогою дронів знижують особовий склад та техніку окупантів в районі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині.
Відео з роботою військовослужбовців оприлюднив аналітичний канал DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, що нашим захисникам вдалося знищити гармати, розрахунок міномета, міномети, броньовану машину МТЛБ противника.
"Робота з утилізації ворога підрозділу "б.г." кримського СБУ в районі Нової Каховки" - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Січень #486030
показати весь коментар15.09.2024 11:26 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль