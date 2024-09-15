Українські захисники знищили МТЛБ, гармати, міномети, броньовану машину окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Українські військові за допомогою дронів знижують особовий склад та техніку окупантів в районі тимчасово окупованої Нової Каховки на Херсонщині.

Відео з роботою військовослужбовців оприлюднив аналітичний канал DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно, що нашим захисникам вдалося знищити гармати, розрахунок міномета, міномети, броньовану машину МТЛБ противника.

"Робота з утилізації ворога підрозділу "б.г." кримського СБУ в районі Нової Каховки" - йдеться у повідомленні.

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