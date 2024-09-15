Прикордонники знищили ворожі БМП, танк, БМД і РСЗВ БМ-27 "Ураган" противника на Харківщині. ВIДЕО

За допомогою дронів-камікадзе та бомберів прикордонники бригади "Помста" знищують ворожу техніку, піхоту та укриття противника на Харківщині.

Наші захисники знищили вантажний автомобіль, БМД, БМП, БМП-3, танк, РСЗВ БМ-27 "Ураган" противника. Також прикордонники атакували ворожу піхоту, 3 бронеавтомобілі і кілька автівок окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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