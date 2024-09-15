Прикордонники знищили ворожі БМП, танк, БМД і РСЗВ БМ-27 "Ураган" противника на Харківщині. ВIДЕО
За допомогою дронів-камікадзе та бомберів прикордонники бригади "Помста" знищують ворожу техніку, піхоту та укриття противника на Харківщині.
Наші захисники знищили вантажний автомобіль, БМД, БМП, БМП-3, танк, РСЗВ БМ-27 "Ураган" противника. Також прикордонники атакували ворожу піхоту, 3 бронеавтомобілі і кілька автівок окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Бажання загадує Зеля - Иииии. хачу шоп міня всє в мірє зналі!
Вжух!::::
(і тепер бігає в піжамі і всі його знають, правда як ідіота)
Вася-сторож: Ииии. хочу заробл*ти 2.5 штуки в місяць!
Вжух!::::
(бігає по посадках, знищує орків, правда орки теж можуть знищити Васю)
Бійтеся своїх бажань називається.)сумний анекдот блін(
а недолуге слово "противник" вживати не варто, це русизм