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Прикордонники знищили ворожі БМП, танк, БМД і РСЗВ БМ-27 "Ураган" противника на Харківщині. ВIДЕО

За допомогою дронів-камікадзе та бомберів прикордонники бригади "Помста" знищують ворожу техніку, піхоту та укриття противника на Харківщині.

Наші захисники знищили вантажний автомобіль, БМД, БМП, БМП-3, танк, РСЗВ БМ-27 "Ураган" противника. Також прикордонники атакували ворожу піхоту, 3 бронеавтомобілі і кілька автівок окупантів.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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Автор: 

танк (2071) знищення (7328) РСЗВ (209) БМП (413) БМД (33)


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Молодці хлопці ! Дуже потужна робота !
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15.09.2024 10:40 Відповісти
Красунчики...
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15.09.2024 10:41 Відповісти
А тим часом командир кінологічної служби на Львівщині займається бл¥дством з підлеглими.Одні захищають Україну,а інші....Ганьба,гнати в шию таких командирів.
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15.09.2024 10:47 Відповісти
Собачек ипёт?
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15.09.2024 11:10 Відповісти
Яхве-гуморист.
Бажання загадує Зеля - Иииии. хачу шоп міня всє в мірє зналі!
Вжух!::::
(і тепер бігає в піжамі і всі його знають, правда як ідіота)
Вася-сторож: Ииии. хочу заробл*ти 2.5 штуки в місяць!
Вжух!::::
(бігає по посадках, знищує орків, правда орки теж можуть знищити Васю)

Бійтеся своїх бажань називається.)сумний анекдот блін(
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15.09.2024 10:55 Відповісти
Хлопці герої!
а недолуге слово "противник" вживати не варто, це русизм
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15.09.2024 11:30 Відповісти
 
 