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Пограничники уничтожили вражеские БМП, танк, БМД и РСЗО БМ-27 "Ураган" противника на Харьковщине. ВИДЕО

С помощью дронов-камикадзе и бомберов пограничники бригады "Помста" уничтожают вражескую технику, пехоту и укрытия противника на Харьковщине.

Наши защитники уничтожили грузовой автомобиль, БМД, БМП, БМП-3, танк, РСЗО БМ-27 "Ураган" противника. Также пограничники атаковали вражескую пехоту, 3 бронеавтомобиля и несколько автомобилей оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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танк (2260) уничтожение (7016) РСЗО (196) БМП (403) БМД (33)


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Молодці хлопці ! Дуже потужна робота !
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15.09.2024 10:40 Ответить
Красунчики...
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15.09.2024 10:41 Ответить
А тим часом командир кінологічної служби на Львівщині займається бл¥дством з підлеглими.Одні захищають Україну,а інші....Ганьба,гнати в шию таких командирів.
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15.09.2024 10:47 Ответить
Собачек ипёт?
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15.09.2024 11:10 Ответить
Яхве-гуморист.
Бажання загадує Зеля - Иииии. хачу шоп міня всє в мірє зналі!
Вжух!::::
(і тепер бігає в піжамі і всі його знають, правда як ідіота)
Вася-сторож: Ииии. хочу заробл*ти 2.5 штуки в місяць!
Вжух!::::
(бігає по посадках, знищує орків, правда орки теж можуть знищити Васю)

Бійтеся своїх бажань називається.)сумний анекдот блін(
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15.09.2024 10:55 Ответить
Хлопці герої!
а недолуге слово "противник" вживати не варто, це русизм
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15.09.2024 11:30 Ответить
 
 