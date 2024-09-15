Пограничники уничтожили вражеские БМП, танк, БМД и РСЗО БМ-27 "Ураган" противника на Харьковщине. ВИДЕО

С помощью дронов-камикадзе и бомберов пограничники бригады "Помста" уничтожают вражескую технику, пехоту и укрытия противника на Харьковщине.

Наши защитники уничтожили грузовой автомобиль, БМД, БМП, БМП-3, танк, РСЗО БМ-27 "Ураган" противника. Также пограничники атаковали вражескую пехоту, 3 бронеавтомобиля и несколько автомобилей оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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