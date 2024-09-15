Пограничники уничтожили вражеские БМП, танк, БМД и РСЗО БМ-27 "Ураган" противника на Харьковщине. ВИДЕО
С помощью дронов-камикадзе и бомберов пограничники бригады "Помста" уничтожают вражескую технику, пехоту и укрытия противника на Харьковщине.
Наши защитники уничтожили грузовой автомобиль, БМД, БМП, БМП-3, танк, РСЗО БМ-27 "Ураган" противника. Также пограничники атаковали вражескую пехоту, 3 бронеавтомобиля и несколько автомобилей оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бажання загадує Зеля - Иииии. хачу шоп міня всє в мірє зналі!
Вжух!::::
(і тепер бігає в піжамі і всі його знають, правда як ідіота)
Вася-сторож: Ииии. хочу заробл*ти 2.5 штуки в місяць!
Вжух!::::
(бігає по посадках, знищує орків, правда орки теж можуть знищити Васю)
Бійтеся своїх бажань називається.)сумний анекдот блін(
а недолуге слово "противник" вживати не варто, це русизм