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Украинские защитники уничтожили МТЛБ, пушки, минометы, бронированную машину оккупантов на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские военные с помощью дронов уничтожают личный состав и технику оккупантов в районе временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине.

Видео с работой военнослужащих обнародовал аналитический канал DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, что нашим защитникам удалось уничтожить пушки, расчет миномета, минометы, бронированную машину МТЛБ противника.

"Работа по утилизации врага подразделения "б.г." крымского СБУ в районе Новой Каховки", - говорится в сообщении.

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армия РФ (19365) ликвидация (3591) Новая Каховка (155)


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Чудово..
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15.09.2024 11:26 Ответить
 
 