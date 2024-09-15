РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4305 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 363 5

Бойцы 68-й ОЕБр полностью уничтожили российскую БМП-3 вместе с вражеским экипажем. ВИДЕО

Оператор FPV-дрона из подразделения "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша атаковал российскую БМП-3 с экипажем. Взрыв вызвал огонь, и БМП постепенно сгорела вместе с российскими захватчиками внутри.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Снайпер из 68 ЕЕБр ликвидировал оккупанта с почти 1100 метров. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7016) БМП (403) 68 отдельная егерская бригада (79)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БМП - 3...озброєння з "картонною бронею"
https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28
показать весь комментарий
15.09.2024 12:34 Ответить
Екіпаж теж, вщент...
показать весь комментарий
15.09.2024 12:41 Ответить
Кацапи разом з екіпажем полетіли до пекла
показать весь комментарий
15.09.2024 13:15 Ответить
Де екіпаж?Нахєр таке писати
показать весь комментарий
15.09.2024 14:05 Ответить
Екипаж "унутреннего сгорания"💀👌
показать весь комментарий
15.09.2024 16:12 Ответить
 
 