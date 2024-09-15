Бойцы 68-й ОЕБр полностью уничтожили российскую БМП-3 вместе с вражеским экипажем. ВИДЕО
Оператор FPV-дрона из подразделения "Шершні Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша атаковал российскую БМП-3 с экипажем. Взрыв вызвал огонь, и БМП постепенно сгорела вместе с российскими захватчиками внутри.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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https://www.youtube.com/watch?v=vumSdggAY28