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Снайпер из 68 ЕЕБр ликвидировал оккупанта с почти 1100 метров. ВИДЕО

Снайпер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировал противника с расстояния 1094 метра.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили вражескую БМП, несколько автомобилей и пушек, а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3588) 68 отдельная егерская бригада (79)


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поправка на вітер була правильною....
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14.09.2024 11:42 Ответить
Снай пер не п'є а якщо п'є то перед відстрілом дьорнув грам 150.
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14.09.2024 11:50 Ответить
Черговому українському супергерою-черговий респект...
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14.09.2024 12:02 Ответить
Кто Кока-локу утром пйот,
Тот орка с километра в глаз ипьот! 👍😂
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14.09.2024 12:52 Ответить
 
 