Снайпер из 68 ЕЕБр ликвидировал оккупанта с почти 1100 метров. ВИДЕО
Снайпер 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировал противника с расстояния 1094 метра.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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Тот орка с километра в глаз ипьот! 👍😂