Пограничники уничтожили вражескую БМП, несколько автомобилей и пушек, а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО
Пограничники бригады "Месть" результативно работают над уменьшением количества позиций и техники оккупантов на Бахмутском направлении.
Наши защитники уничтожили боевую машину пехоты, позиции врага, вражескую пехоту, грузовой и легковой автомобиль, гаубицу, орудие, склад БК.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Микола Січень #486030
показать весь комментарий14.09.2024 10:18 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль