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Пограничники уничтожили вражескую БМП, несколько автомобилей и пушек, а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО

Пограничники бригады "Месть" результативно работают над уменьшением количества позиций и техники оккупантов на Бахмутском направлении.

Наши защитники уничтожили боевую машину пехоты, позиции врага, вражескую пехоту, грузовой и легковой автомобиль, гаубицу, орудие, склад БК.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Также смотрите: Бойцы 25-й ОПДБр дронами уничтожили склад БК и полсотни оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6466) уничтожение (7010)


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14.09.2024 10:18 Ответить
 
 