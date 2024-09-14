Бойцы 25-й ОПГБр дронами уничтожили склад БК и полсотни оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ дронами уничтожили склад БК и полсотни российских оккупантов на Покровском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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але родина завжди з карасіками була!
збав Боже...