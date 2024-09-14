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Бойцы 25-й ОПГБр дронами уничтожили склад БК и полсотни оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ дронами уничтожили склад БК и полсотни российских оккупантов на Покровском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Десантно-штурмовые войска уничтожили две вражеские системы БМ-21 "Град" на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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14.09.2024 02:00 Ответить
рубайте тих курносіх, хлопці...
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14.09.2024 03:03 Ответить
діда ставок викопав ну як ставок так 7 на вісім біля хати,
але родина завжди з карасіками була!
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14.09.2024 03:31 Ответить
розумівся дід на цій темі... - всі в хаті не голодні!
збав Боже...
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14.09.2024 03:36 Ответить
ну хоч не у канаві здох, а на палєті. Не всім так везе.
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14.09.2024 03:33 Ответить
тактика така---не в утриманні території любою ціною, а в тому, щоб винищити, як найбільше кацапів.Тоді виснажені і ослаблені війська кацапії,вже не так здатні воювати.І буде можливісь ,для контратак.
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14.09.2024 07:53 Ответить
 
 