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Бійці 25-ї ОПДБр дронами знищили склад БК та півсотні окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ дронами знищили склад БК та півсотні російських окупантів на Покровському напрямку.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Десантно-штурмові війська знищили дві ворожі системи БМ-21 "Град" на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

25 окрема повітряно-десантна бригада (156)


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14.09.2024 02:00 Відповісти
рубайте тих курносіх, хлопці...
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14.09.2024 03:03 Відповісти
діда ставок викопав ну як ставок так 7 на вісім біля хати,
але родина завжди з карасіками була!
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14.09.2024 03:31 Відповісти
розумівся дід на цій темі... - всі в хаті не голодні!
збав Боже...
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14.09.2024 03:36 Відповісти
ну хоч не у канаві здох, а на палєті. Не всім так везе.
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14.09.2024 03:33 Відповісти
тактика така---не в утриманні території любою ціною, а в тому, щоб винищити, як найбільше кацапів.Тоді виснажені і ослаблені війська кацапії,вже не так здатні воювати.І буде можливісь ,для контратак.
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14.09.2024 07:53 Відповісти
 
 