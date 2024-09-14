Бійці 25-ї ОПДБр дронами знищили склад БК та півсотні окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ЗСУ дронами знищили склад БК та півсотні російських окупантів на Покровському напрямку.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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але родина завжди з карасіками була!
збав Боже...