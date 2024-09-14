Прикордонники знищили ворожу БМП, декілька автівок і гармат, а також ліквідували російську піхоту. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" результативно працюють над зменшенням кількості позицій і техніки окупантів на Бахмутському напрямку.

Наші захисники знищили бойову машину піхоти, позиції ворога, ворожу піхоту, вантажний і легковий автомобіль, гаубицю, гармату, склад БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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