Прикордонники знищили ворожу БМП, декілька автівок і гармат, а також ліквідували російську піхоту. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" результативно працюють над зменшенням кількості позицій і техніки окупантів на Бахмутському напрямку.
Наші захисники знищили бойову машину піхоти, позиції ворога, ворожу піхоту, вантажний і легковий автомобіль, гаубицю, гармату, склад БК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар14.09.2024 10:18 Відповісти Мені подобається 4
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