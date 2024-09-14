Снайпер з 68 ОЄБр ліквідував окупанта майже з 1100 метрів. ВIДЕО
Снайпер 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідував супротивника з відстані 1094 метри.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Тот орка с километра в глаз ипьот! 👍😂