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Снайпер з 68 ОЄБр ліквідував окупанта майже з 1100 метрів. ВIДЕО

Снайпер 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідував супротивника з відстані 1094 метри.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожу БМП, декілька автівок і гармат, а також ліквідували російську піхоту. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3970) 68 окрема єгерська бригада (80)


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поправка на вітер була правильною....
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14.09.2024 11:42 Відповісти
Снай пер не п'є а якщо п'є то перед відстрілом дьорнув грам 150.
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14.09.2024 11:50 Відповісти
Черговому українському супергерою-черговий респект...
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14.09.2024 12:02 Відповісти
Кто Кока-локу утром пйот,
Тот орка с километра в глаз ипьот! 👍😂
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14.09.2024 12:52 Відповісти
 
 