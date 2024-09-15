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На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 38 единиц вооружения и военной техники

Ліквідація окупантів на півдні

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.

Кроме того, россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 16 единиц авто-бронетехники;
  • 3 миномета;
  • 1 станцию Starlink;
  • 1 квадроцикл;
  • 6 пушек;
  • 6 разведывательных БПЛА;
  • 2 станции РЭБ;
  • 1 лодку;
  • 2 камеры видеонаблюдения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

Также украинские защитники поразили 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции и 4 наблюдательных поста.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 633 800 российских захватчиков.
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Воїнам Украіни щира подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.09.2024 12:49 Ответить
 
 