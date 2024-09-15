На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 38 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.

Кроме того, россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:

16 единиц авто-бронетехники;

3 миномета;

1 станцию Starlink;

1 квадроцикл;

6 пушек;

6 разведывательных БПЛА;

2 станции РЭБ;

1 лодку;

2 камеры видеонаблюдения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

Также украинские защитники поразили 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции и 4 наблюдательных поста.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 633 800 российских захватчиков.