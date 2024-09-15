На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 38 единиц вооружения и военной техники
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.
Кроме того, россияне потеряли 38 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 16 единиц авто-бронетехники;
- 3 миномета;
- 1 станцию Starlink;
- 1 квадроцикл;
- 6 пушек;
- 6 разведывательных БПЛА;
- 2 станции РЭБ;
- 1 лодку;
- 2 камеры видеонаблюдения.
Также украинские защитники поразили 2 места хранения боеприпасов, 9 блиндажей, 2 огневые позиции и 4 наблюдательных поста.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 633 800 российских захватчиков.
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показать весь комментарий15.09.2024 12:49 Ответить Мне нравится 0
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