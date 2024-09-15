На півдні за добу знищено 90 окупантів і 38 одиниць озброєння та військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 90 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб.

Крім того, росіяни втратили 38 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

16 одиниць авто-бронетехніки;

3 міномети;

1 станцію Starlink;

1 квадроцикл;

6 гармат;

6 розвідувальних БпЛА;

2 станції РЕБ;

1 човен;

2 камери відеоспостереження.

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Також українські захисники уразили 2 місця зберігання боєприпасів, 9 бліндажів, 2 вогневі позиції та 4 спостережні пости.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 633 800 російських загарбників.