Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 633 800 осіб (+1170 за добу), 8680 танків, 18 109 артсистем, 17 063 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 633 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 633800 (+1170) осіб,

танків - 8680 (+6) од,

бойових броньованих машин - 17063 (+20) од,

артилерійських систем - 18109 (+23) од,

РСЗВ - 1186 (+0) од,

засоби ППО - 947 (+1) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15234 (+85),

крилаті ракети - 2592 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24684 (+53) од,

спеціальна техніка - 3084 (+0)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.