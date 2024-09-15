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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 633 800 осіб (+1170 за добу), 8680 танків, 18 109 артсистем, 17 063 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 633 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 633800 (+1170) осіб,

танків - 8680 (+6) од,

бойових броньованих машин - 17063 (+20) од,

артилерійських систем - 18109 (+23) од,

РСЗВ - 1186 (+0) од,

засоби ППО - 947 (+1) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15234 (+85),

крилаті ракети - 2592 (+1),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 24684 (+53) од,

спеціальна техніка - 3084 (+0)

Також дивіться: Обгорілі тіла російських загарбників валяються в полі на Луганщині. ВIДЕО 18+

втрати окупантів за добу

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973) знищення (7328)


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Топ коментарі
+21
Минув 3861 день москальсько-української війни.
103! одиниці техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика 53!, БПЛА 85! Решта техніка знову просідає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 633 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
показати весь коментар
15.09.2024 08:17
+14
А ось що повідомляють військові, про російську контрнаступ в Курській області:
Відео:
https://streamable.com/6tu495

https://t.me/khornegroup/2704
Сюрприз сюрприз! Спеціально до Дня українських танкових військ! Багато днів ми чули розповіді про російський «контрнаступ». Послухайте: не витрачайте час на російське ІПСО та ЗМІ, які продалися росіянам. Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є лише два варіанти - залишити значно більше території або потрапити в оточення. Це українська операція «Багратіон». За ними вибір: ганьба або смерть. P.S. Особливо нам подобається дивитися, як по росії їздить виріб темного тевтонського генія.
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15.09.2024 08:37
+11
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15.09.2024 08:22
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Поки буданови і зеленські віщують ЗСУ знищує ворога. Так тримати і тримайтесь.
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15.09.2024 08:09 Відповісти
Минув 3861 день москальсько-української війни.
103! одиниці техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика 53!, БПЛА 85! Решта техніка знову просідає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 633 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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15.09.2024 08:17 Відповісти
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15.09.2024 08:22 Відповісти
Кацапське угруповання, яке, ймовірно, складалося з підрозділів морської піхоти та десантників, атакувало одразу з кількох напрямків.

Зокрема, вони змогли форсувати річку Сейм, на якій були зруйновані мости, та розпочати наступ на українські позиції з північного заходу та півночі.
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15.09.2024 08:18 Відповісти
Дурнувата зрадницька курська авантюра планувалася в москві?
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15.09.2024 08:21 Відповісти
Відповідаю по порядку:
1. Дурнувата - ні. Спланована і реалізована грамотно.
2. Зрадницька - ні. Кого, де і як там «зрадили»?
3. Планувалася в москві - ні. (це із серії «земля-плоска»)
4. авнтюра - а ось це в саму точку. І мета цієї авантюри - «а раптом ворог запанікує і почне робити помилки». Ну, типу: РФ почне перекидати в Курськ резерви з Донецького напряму, в РФ підніметься хвиля народного обурення, РФ запросить мирні переговори і т. п. фантазії Сирського/Генштабу.
5. це ще квіточки, ягідки будуть потім. Зараз путлер поспішає. Зібравши непідготовлене угруповання в 30 000 - 40 000 спробував атакувати. Достовірних даних немає, але ніби як результати мінімальні. Буде нарощувати угруповання. І коли наростить угруповання до 100 000, Курськ деокупує. І головне питання: Що робитиме далі це 100 000-е угруповання РФ на кордоні Сумської обл.? ...
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15.09.2024 10:05 Відповісти
Навряд чи воно буде сто тисячне на кордоні Сумської області, а на "зализування ран" піде не один місяць.

Зараз у кацапів дедлайн - якщо пам'ятаєте, активно вони полізли визволять Донецьку обл. в жовтні минулого року (скоро буде рік) в травні (для відтягування наших сил) знову полізли в харьківщину, а тут нежданчік ми теж вміємо грати в цю гру, зайшли в курщину, яка доречі при хрущові перестала бути Україною.

І, на хвилиночку, з жовтня 23-го за два тижні до жовтня 24-го закобзонилось 355 тисяч чумардосів, а забаганки сцаря далекі від виконання. Герасімову не те що чимось літати, підплигувати не варто.
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15.09.2024 11:11 Відповісти
"Навряд чи воно буде сто тисячне на кордоні Сумської області ..."
"Навряд чи" - - це аргумент. Я б навіть сказав: аргументище!
Нагадаю, що в лютому 2022 р. угруповання вторгнення було 200 000 багнетів (150 000 - РФ, 50 000 - Л/ДНР). Зараз воює понад 600 000.
Можливо, я загнув на рахунок «100К». Збере 50-60-70К. Мало? У нас там скільки воює? 10К? 20К?
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15.09.2024 11:48 Відповісти
А якби не було курської операції то путін перестав би мобілізовувати? Все одно ці 100к десь би з'явились
Зараз воюють та руйнують в Курській області, то невже війна на чужій території це так погано?
А ще цей удар був неочікуваним, і росіяни намагаються поспіхом його зупинити, а де спішать там інколи й помиляються.
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15.09.2024 12:44 Відповісти
У РФ немає «мобілізації». Реальна мобілізація була тільки в жовтні 2022 р. Після цього тільки рекрутинг - контракт за гроші. З урахуванням їхніх втрат на фронті, такий рекрутинг дає змогу нарощувати угруповання в Україні в середньому на 10 000 - 15 000 бійців/міс. Такий приріст дозволяє їм зберігати і нарощувати тиск на фронті, але не дозволяє створювати нові фронти. Харків - яскравий приклад. Заскочили і зупинилися, тому що не вистачає ресурсів.
Курськ - випадок особливий. Це як у сім'ї зовсім немає грошей (накопичень), але тут захворіла дитина і потрібно кілька тисяч дол. на операцію. Як думаєте, знайдуть?
Для нас, Курська операція має багато профітів. Я це прекрасно розумію. Але ще краще я розумію, що курчат по осені рахують. Зачекайте місяць-два і самі все побачите.
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15.09.2024 13:00 Відповісти
Підписати контракт, це теж мобілізуватись,
Перенесання війни на територію противника, це основа ведення бойових дій, якій тисячі років.
Цілком згоден з тим, що "курчат по осені рахують".
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15.09.2024 13:19 Відповісти
Стосовно вашого "сімейного" порівняння. Це ж очевидно, будь хто в такій ситуації буде "ворушитись" і шукати гроші в будь який спосіб, а не сидіти на "ж.пі рівно" і чекати, що все розсмокчеться.
Курськ є одиним із способів.
показати весь коментар
15.09.2024 13:42 Відповісти
А ось що повідомляють військові, про російську контрнаступ в Курській області:
Відео:
https://streamable.com/6tu495

https://t.me/khornegroup/2704
Сюрприз сюрприз! Спеціально до Дня українських танкових військ! Багато днів ми чули розповіді про російський «контрнаступ». Послухайте: не витрачайте час на російське ІПСО та ЗМІ, які продалися росіянам. Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є лише два варіанти - залишити значно більше території або потрапити в оточення. Це українська операція «Багратіон». За ними вибір: ганьба або смерть. P.S. Особливо нам подобається дивитися, як по росії їздить виріб темного тевтонського генія.
показати весь коментар
15.09.2024 08:37 Відповісти
Відео прориву на новому напрямку в Курській області:
https://streamable.com/p01g13
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15.09.2024 10:06 Відповісти
там кацапські десантники почали рєзко наступати від Снагості на Любимовку, і попали у тій кишки у піздрорєз одночасно з півночі і півдня.
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15.09.2024 12:14 Відповісти
Я 40 днів дивлюсь відоси з курської області, де наші хлопці реально показують вміння в маневрову війну, швидкі операції, тактитку "вкусив-відійшов". Звісно, не без втрат і не без невдач. Але як для "відновлених" та "бригад резерву" - хлопці реально показали надзвичайно високий вишкіл. Бо все це передбачає просто величезну увагу командування до розвідки. Без розвідки (візуально, електронно, агентурної тощо) - всього цього просто неможливо було б досягти навіть з тим відношенням сил та засобів, які були 05.08.2024 в наявності на цій ділянці...

Тож "прогулянкою" для кацапів "витіснення ЗСУ з курської області" - точно не буде. Особливо враховуючи, що ЗСУ захопило та утримує "головну лінію оборони" (мережу облаштованих кацапами ротних та батальйонних опорників вздовж кордону) на протязі принаймні 80км.
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15.09.2024 12:59 Відповісти
щось мені підказує, що Пороху знов прийдеться замовляти буржуйки вже для Курської області.
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15.09.2024 13:02 Відповісти
ну да, атакувало, і навіть розпочало наступ. https://www.youtube.com/watch?v=H9V8YNJjpu8 Але закінчило.
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15.09.2024 14:33 Відповісти
Техніка знову просідає
Напросідалась вже на 34 тисячі з початку року
22 і 23 разом 39,7 тисячі
Арта і логістика зробили свій внесок, проте і броня на тлі попередніх років не так все однозначно (якість інше питання)
Для наглядності 22 / 23 / 24 (на сьогодні)
Танки 3 031 / 2 952 / 2 697
ББМ 6 084 / 5 003 / 5 967

Але я обома руками за однозначні числа в статистиці по броні
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15.09.2024 10:42 Відповісти
я взагалі мрію про однозначні цифри в статистиці по стволкє.
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15.09.2024 12:16 Відповісти
Виснаження по техніці саме так і виглядає. В кацапів її просто фізично немає. А те, що залишилось - далеко не в ідеальному стані. На базах зберігання залишились тільки ті машини, які потребують глибоких капітальних ремонтів, БТРЗ - перезавантажені битою з фронту технікою. Виробництва нової техніки в них по 9 з 10 категорій броні - або фізично не існує вже, або кількості там гомеопатчні навіть на фоні поточних "невеликих" втрат кацапів (невеликих - на фоні пиз*орезу весни-літа).

Тепер буде якийсь період часу, поки кацапи будуть підтримувати якийсь рівень відновлення техніки з черг, які очікують на БТРЗ. Він, відносно, невеликий. До літа 2025 року зможуть відремонтувати/відновити десь біля 1000 танків лише, наприклад. З МТЛБ взагалі швах - їх фізично немає на базах зберігання, скінчились. Ремонту придатна невелика кількість.
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15.09.2024 13:04 Відповісти
24-й рік вирівнявся з 23-м за рахунок підвищення уражень броні fpv-дронами в цьому році.
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15.09.2024 14:28 Відповісти
якщо пруть, як і перли, а втрати в живій силі не зросли, то нічого доброго в цьому немає...
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15.09.2024 12:02 Відповісти
Правда в тому, що активність кацапів почала знижуватись. "пруть як і перли" - це вже не відповідає дійсності.
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15.09.2024 13:06 Відповісти
 
 