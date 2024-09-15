Общие боевые потери РФ с начала войны - около 633 800 человек (+1170 за сутки), 8680 танков, 18 109 артсистем, 17 063 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 633 800 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 633 800 (+1170) человек,
танков - 8680 (+6) единиц,
боевых бронированных машин - 17 063 (+20) единицы,
артиллерийских систем - 18 109 (+23) единиц,
РСЗО - 1186 (+0) единиц,
средств ПВО - 947 (+1) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 328 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 234 (+85) единицы,
крылатых ракет - 2592 (+1) единицы,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 24 684 (+53) единицы,
специальной техники - 3084 (+0) единицы.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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103! одиниці техніки та 1170! чумардосів за день.
Логістика 53!, БПЛА 85! Решта техніка знову просідає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 633 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Зокрема, вони змогли форсувати річку Сейм, на якій були зруйновані мости, та розпочати наступ на українські позиції з північного заходу та півночі.
1. Дурнувата - ні. Спланована і реалізована грамотно.
2. Зрадницька - ні. Кого, де і як там «зрадили»?
3. Планувалася в москві - ні. (це із серії «земля-плоска»)
4. авнтюра - а ось це в саму точку. І мета цієї авантюри - «а раптом ворог запанікує і почне робити помилки». Ну, типу: РФ почне перекидати в Курськ резерви з Донецького напряму, в РФ підніметься хвиля народного обурення, РФ запросить мирні переговори і т. п. фантазії Сирського/Генштабу.
5. це ще квіточки, ягідки будуть потім. Зараз путлер поспішає. Зібравши непідготовлене угруповання в 30 000 - 40 000 спробував атакувати. Достовірних даних немає, але ніби як результати мінімальні. Буде нарощувати угруповання. І коли наростить угруповання до 100 000, Курськ деокупує. І головне питання: Що робитиме далі це 100 000-е угруповання РФ на кордоні Сумської обл.? ...
Зараз у кацапів дедлайн - якщо пам'ятаєте, активно вони полізли визволять Донецьку обл. в жовтні минулого року (скоро буде рік) в травні (для відтягування наших сил) знову полізли в харьківщину, а тут нежданчік ми теж вміємо грати в цю гру, зайшли в курщину, яка доречі при хрущові перестала бути Україною.
І, на хвилиночку, з жовтня 23-го за два тижні до жовтня 24-го закобзонилось 355 тисяч чумардосів, а забаганки сцаря далекі від виконання. Герасімову не те що чимось літати, підплигувати не варто.
"Навряд чи" - - це аргумент. Я б навіть сказав: аргументище!
Нагадаю, що в лютому 2022 р. угруповання вторгнення було 200 000 багнетів (150 000 - РФ, 50 000 - Л/ДНР). Зараз воює понад 600 000.
Можливо, я загнув на рахунок «100К». Збере 50-60-70К. Мало? У нас там скільки воює? 10К? 20К?
Зараз воюють та руйнують в Курській області, то невже війна на чужій території це так погано?
А ще цей удар був неочікуваним, і росіяни намагаються поспіхом його зупинити, а де спішать там інколи й помиляються.
Курськ - випадок особливий. Це як у сім'ї зовсім немає грошей (накопичень), але тут захворіла дитина і потрібно кілька тисяч дол. на операцію. Як думаєте, знайдуть?
Для нас, Курська операція має багато профітів. Я це прекрасно розумію. Але ще краще я розумію, що курчат по осені рахують. Зачекайте місяць-два і самі все побачите.
Перенесання війни на територію противника, це основа ведення бойових дій, якій тисячі років.
Цілком згоден з тим, що "курчат по осені рахують".
Курськ є одиним із способів.
Відео:
https://streamable.com/6tu495
https://t.me/khornegroup/2704
Сюрприз сюрприз! Спеціально до Дня українських танкових військ! Багато днів ми чули розповіді про російський «контрнаступ». Послухайте: не витрачайте час на російське ІПСО та ЗМІ, які продалися росіянам. Зараз ми починаємо нову операцію, і у росіян є лише два варіанти - залишити значно більше території або потрапити в оточення. Це українська операція «Багратіон». За ними вибір: ганьба або смерть. P.S. Особливо нам подобається дивитися, як по росії їздить виріб темного тевтонського генія.
https://streamable.com/p01g13
Тож "прогулянкою" для кацапів "витіснення ЗСУ з курської області" - точно не буде. Особливо враховуючи, що ЗСУ захопило та утримує "головну лінію оборони" (мережу облаштованих кацапами ротних та батальйонних опорників вздовж кордону) на протязі принаймні 80км.
Напросідалась вже на 34 тисячі з початку року
22 і 23 разом 39,7 тисячі
Арта і логістика зробили свій внесок, проте і броня на тлі попередніх років не так все однозначно (якість інше питання)
Для наглядності 22 / 23 / 24 (на сьогодні)
Танки 3 031 / 2 952 / 2 697
ББМ 6 084 / 5 003 / 5 967
Але я обома руками за однозначні числа в статистиці по броні
Тепер буде якийсь період часу, поки кацапи будуть підтримувати якийсь рівень відновлення техніки з черг, які очікують на БТРЗ. Він, відносно, невеликий. До літа 2025 року зможуть відремонтувати/відновити десь біля 1000 танків лише, наприклад. З МТЛБ взагалі швах - їх фізично немає на базах зберігання, скінчились. Ремонту придатна невелика кількість.