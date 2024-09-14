Обгорілі тіла російських загарбників валяються в полі на Луганщині. ВIДЕО 18+
Воїни 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго зафільмували розкидані по полю тіла російських загарбників на Луганщині. Щодня бійці 66 ОМБр відбивають важкі штурми, знищуючи ворожу піхоту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Російське командування продовжує безперервно кидати в бій найдешевший ресурс, що в них є - тимчасово живих іванушек, які підуть на штурм просто по тілах своїх попередників. Вони так само будуть знищені - на кілька метрів ближче чи дальше. А поля російської смерті лише розростатимуться", - додали у публікації бійці.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+19 Trevo Trow
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+14 Sergii Ustim
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+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.09.2024 10:48
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а ногами в далину
То нехай краще кацапи б'ють по своїй території, ніж по нашій
"россия" самоуничтожиться, разрушится и будет стерта в с карти мира.
Ето неотвратимо и неизбежно.
Весь етот хлам нелюдей, которий месится в своем же говне на "россии" и, називая ето "жизнь",
- будет стерт.
"россия" обречена на гибель и полное забвение.
На территории когдашней "россии" буде селится китайци, индийци, которие и примут
активнейшее участие в разрушении, и истреблении "россии".
А зрадойоби продовжують верещати "втрати засрашки у 1200-1300 тушок на день - зашищені, ГШ бреше".
Нагадую - фронт довжиною 800 км, боєзіткненнь на добу 130-200. І кацапи дохнуть не тільки в пішкодральних атаках. А і в машинах в тилу, біля артустановок, хаймарси, знов-таки, прилітають регулярно...
без вести" а не "погибшие". То есть, типа дезертиры или даже самовольно перешедшие на сторону противника. В таком случае не видать их родственникам соответствующую компенсацию. Прямая экономия для бюджета. Думаю, командирам
даже спускают сверху план на такое дело.