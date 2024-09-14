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Новости Война
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ликвидация (3134) Луганщина (6430) 66 отдельная механизированная бригада (21)

Обгоревшие тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+

Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго сняли разбросанные по полю тела российских захватчиков на Луганщине. Ежедневно бойцы 66 ОМБр отбивают тяжелые штурмы, уничтожая вражескую пехоту.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Российское командование продолжает непрерывно бросать в бой самый дешевый ресурс, что у них есть - временно живых иванушек, которые пойдут на штурм просто по телам своих предшественников. Они так же будут уничтожены - на несколько метров ближе или дальше. А поля российской смерти будут только разрастаться", - добавили в публикации бойцы.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили вражескую БМП, несколько автомобилей и орудий, а также ликвидировали российскую пехоту. ВИДЕО
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Топ комментарии
+19
Науково-популярний фільм "Звідки в Україні стільки чорнозему".
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14.09.2024 10:40
+14
Скажи ще що це ми війну почали.
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14.09.2024 10:55
+11
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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14.09.2024 10:48
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Науково-популярний фільм "Звідки в Україні стільки чорнозему".
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14.09.2024 10:40 Ответить
Не втомлююсь писати - не треба нам таких добрив, буквально, це отрута для ґрунту, насправді.
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14.09.2024 16:07 Ответить
А я лягу - прилягу
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14.09.2024 10:41 Ответить
а стомленньіе руки вольно в ширке раскину
а ногами в далину
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14.09.2024 11:26 Ответить
За що і за кого ці кацапи полягли на чужому полі??
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14.09.2024 10:43 Ответить
Скажи ще що це ми війну почали.
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14.09.2024 10:55 Ответить
а яка різниця де знищувати ворога? тобі шкода знищену інфраструктуру на росії чи біженців?
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14.09.2024 11:15 Ответить
Вуйку, ти типу про це, що Курщина то для нас чуже поле? Це вже все наше!
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14.09.2024 11:31 Ответить
Ти знаєш скільки? Якщо так-скажи. Ні-пшнхй, провокатор.
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14.09.2024 11:37 Ответить
Ятут живу в прикордонній зоні а не тявкаю з якогось Коннектикута.
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14.09.2024 11:56 Ответить
Вуйку, у тєбя ус атклєілса. Прикодонною зоною Пиня називає визволені Україною території Курщини.
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14.09.2024 12:08 Ответить
Ні не вуйко, вони живуть західніше і пишуть коменти про війну якої в очі не бачили як і орка поряд з автоматом.
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14.09.2024 12:36 Ответить
То, що - фукс пропонує не чинити супротиву та здатися?
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14.09.2024 12:26 Ответить
Наші скрізь гинуть. Не гинули б у Курській області - гинуло б більше у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Луганській, невже не зрозуміло? Операція у Курській області ннне збільшує втрати захисників України, бо всі ці снаряди, бомби і тд летіли б по них так само, просто в іншому місці.
То нехай краще кацапи б'ють по своїй території, ніж по нашій
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14.09.2024 14:05 Ответить
Ви звідки пишите, у жителів Сумщини запитайте що і як а не живіть в полоні якихось своїх домислів. Тут кацапи б'ють по нашій території і чим далі тим глибше, невже це не зрозуміло. За два з половиною роки після деокупації області, наприклад, по Сумам було кілька прильотів а тепер що робиться. Взагалі, мене таке враження що деякі коментуючі не тільки війни не бачили але ще й паспорта.
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14.09.2024 14:38 Ответить
Якби наші не скували ті 50000 кацапів на курщині, вони б зараз були на Сумщині, і ти іх зустрічав би зі спущеними штанями…
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14.09.2024 16:02 Ответить
Вони тут були в 22 -му, штаб 1-ї армії в містечку був, виродки донецькі були, весело було а вижили а в липні ніяких 50 тисяч там не було і близько одні прикордонники, тут же поряд все, люди все знають. Не повторюйте зелені казки.
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14.09.2024 16:19 Ответить
Вони і навкруги Чернігова були, катували людей по селам, отримали ***** і звалили. А ти чого з ними не пішов? Зараз відсмоктував би в чеченців, десь в курську
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14.09.2024 19:49 Ответить
Ну чого відразу "обгорілі"? Просто - загорелые
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14.09.2024 10:47 Ответить
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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14.09.2024 10:48 Ответить
Як клолрадські жуки на огороді, ніяких емоцій. Жаль що не москва, кремль.
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14.09.2024 11:06 Ответить
сгАрЕли нА рАботЕ……🤭😁😁
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14.09.2024 10:49 Ответить
Здохли,а не полягли...
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14.09.2024 10:50 Ответить
Хрустікі- занадто довгот на сонці засмагали.
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14.09.2024 10:50 Ответить
Головне щоб Кабзон був завжди в настрої "Как я рад!!!".
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14.09.2024 10:53 Ответить
хлопці ,а шо тут горіло ?
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14.09.2024 11:14 Ответить
Так називаемая "россия" обречена. Етот процесс неjтвратим и неизбежен.

"россия" самоуничтожиться, разрушится и будет стерта в с карти мира.

Ето неотвратимо и неизбежно.

Весь етот хлам нелюдей, которий месится в своем же говне на "россии" и, називая ето "жизнь",

- будет стерт.

"россия" обречена на гибель и полное забвение.

На территории когдашней "россии" буде селится китайци, индийци, которие и примут

активнейшее участие в разрушении, и истреблении "россии".
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14.09.2024 11:39 Ответить
Х**лу на*рать.
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14.09.2024 11:42 Ответить
"Бархатний сезон" - загар рівний і довше зберігається....
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14.09.2024 11:45 Ответить
Красивое😃
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14.09.2024 11:50 Ответить
Спасибо родным ВСУ за прекрасную работу. РуZZкие нацисты должны дохнуть в максимальном количестве, а жизнь украинских солдат должна быть в приоритете над территориями. При таком соотношении численности населения стран и ресурсов, это единственная стратегия для победы. Русских убийц и насильников должно умирать на порядок больше, чем наших солдат, даже если ради этого приходится жертвовать какими-то территориями. Территории мы потом вернём, когда у мордора закончится мясо для войны.
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14.09.2024 11:59 Ответить
Добре,що адміни сайту почистили тут якихось дивних общєчєлавєков,які на подібних статтях дружно зуділи про те,що зображення трупаків русні та їх передсмертних конвульсій -дуже погано,не гуманно,збуджує нізкіє інстінкти тощо.
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14.09.2024 12:36 Ответить
Наїлися і сплять
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14.09.2024 12:59 Ответить
Красівоє...
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14.09.2024 13:10 Ответить
Картина потрясающая. Художника Верещагина - в студию!
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14.09.2024 13:43 Ответить
Вот этот фильм мне нравится, можно и на фестиваль отправить - "Русские на войне" 😬😁
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14.09.2024 13:51 Ответить
І це ж явно наслідки лише відбиття однієї атаки в один день на дільниці в 1-2 км. Всі тупачки свіженькі.

А зрадойоби продовжують верещати "втрати засрашки у 1200-1300 тушок на день - зашищені, ГШ бреше".

Нагадую - фронт довжиною 800 км, боєзіткненнь на добу 130-200. І кацапи дохнуть не тільки в пішкодральних атаках. А і в машинах в тилу, біля артустановок, хаймарси, знов-таки, прилітають регулярно...
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14.09.2024 14:06 Ответить
Похоже, россияне их специально не убирают, чтобы пропустить по разряду "пропавшие
без вести" а не "погибшие". То есть, типа дезертиры или даже самовольно перешедшие на сторону противника. В таком случае не видать их родственникам соответствующую компенсацию. Прямая экономия для бюджета. Думаю, командирам
даже спускают сверху план на такое дело.
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14.09.2024 14:20 Ответить
Кстати, похожий сюжет был на "Цензоре", только снимал его россиянский вояка на смартфон. Также десятки тел в состоянии сильного разложения, то есть лежат очень давно. Снимал с расстояния около метра каждое тело,то есть во всех деталях. Шел и удивлялся, что " пацанчиков" не убирают. Болван, не догадывается, почему.
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14.09.2024 14:42 Ответить
Пишуть, що спеціально не прибирають. Чекають коли підсохнуть, легше виносити.
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14.09.2024 16:11 Ответить
"ДРАКОН"💥попрацюва
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14.09.2024 15:59 Ответить
Схоже, більшість від арт. нальоту.
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14.09.2024 16:09 Ответить
Вони не валяються, а роблять рекламу "русскому міру".
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14.09.2024 16:33 Ответить
Столько хороших рассиан в одном месте. Просто прекрасно.
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14.09.2024 18:14 Ответить
66-та найкраща!!!
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14.09.2024 23:18 Ответить
Не..їм це шо?Місце для валянія?..для цого е спеціяльні місця й ямкові углублення...там валяться надо ..от довбні тупорилі...
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15.09.2024 01:07 Ответить
 
 