Обгоревшие тела российских захватчиков валяются в поле на Луганщине. ВИДЕО 18+
Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго сняли разбросанные по полю тела российских захватчиков на Луганщине. Ежедневно бойцы 66 ОМБр отбивают тяжелые штурмы, уничтожая вражескую пехоту.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Российское командование продолжает непрерывно бросать в бой самый дешевый ресурс, что у них есть - временно живых иванушек, которые пойдут на штурм просто по телам своих предшественников. Они так же будут уничтожены - на несколько метров ближе или дальше. А поля российской смерти будут только разрастаться", - добавили в публикации бойцы.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+19 Trevo Trow
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а ногами в далину
То нехай краще кацапи б'ють по своїй території, ніж по нашій
"россия" самоуничтожиться, разрушится и будет стерта в с карти мира.
Ето неотвратимо и неизбежно.
Весь етот хлам нелюдей, которий месится в своем же говне на "россии" и, називая ето "жизнь",
- будет стерт.
"россия" обречена на гибель и полное забвение.
На территории когдашней "россии" буде селится китайци, индийци, которие и примут
активнейшее участие в разрушении, и истреблении "россии".
А зрадойоби продовжують верещати "втрати засрашки у 1200-1300 тушок на день - зашищені, ГШ бреше".
Нагадую - фронт довжиною 800 км, боєзіткненнь на добу 130-200. І кацапи дохнуть не тільки в пішкодральних атаках. А і в машинах в тилу, біля артустановок, хаймарси, знов-таки, прилітають регулярно...
без вести" а не "погибшие". То есть, типа дезертиры или даже самовольно перешедшие на сторону противника. В таком случае не видать их родственникам соответствующую компенсацию. Прямая экономия для бюджета. Думаю, командирам
даже спускают сверху план на такое дело.