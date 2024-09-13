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армия РФ (18001) ликвидация (3124) уничтожение (6222) Силы обороны юга (268)

На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.

Кроме того, россияне потеряли 46 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 16 артиллерийских систем;
  • 18 единиц авто-бронетехники;
  • 6 разведывательных БПЛА;
  • 2 станции РЭБ;
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 3 лодки.

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Также украинские защитники поразили 9 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 631 420 российских захватчиков.
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