На юге за сутки уничтожено 90 оккупантов и 46 единиц вооружения и военной техники

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 90 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 90 человек.

Кроме того, россияне потеряли 46 единиц вооружения и военной техники, в частности:

16 артиллерийских систем;

18 единиц авто-бронетехники;

6 разведывательных БПЛА;

2 станции РЭБ;

1 камеру видеонаблюдения;

3 лодки.

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Также украинские защитники поразили 9 блиндажей, 2 места хранения боеприпасов, 3 наблюдательных пункта.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 631 420 российских захватчиков.