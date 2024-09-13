На півдні за добу знищено 90 окупантів і 46 одиниць озброєння та військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 90 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 90 осіб.
Крім того, росіяни втратили 46 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 16 артилерійських систем;
- 18 одиниць авто-бронетехніки;
- 6 розвідувальних БпЛА;
- 2 станції РЕБ;
- 1 камеру відеоспостереження;
- 3 човни.
Також українські захисники уразили 9 бліндажів, 2 місця зберігання боєприпасів, 3 спостережні пункти.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 631 420 російських загарбників.
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