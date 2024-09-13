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Новини
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армія рф (16162) Генштаб ЗС (6059) ліквідація (3510) знищення (6541)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 631 420 осіб (+1220 за добу), 8671 танк, 18061 артсистема, 17 003 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 631 420 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 631420 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8671 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17003 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18061 (+52) од,
  • РСЗВ – 1185 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 945 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15113 (+80),
  • крилаті ракети ‒ 2591 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24560 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3071 (+10)

Нагадаємо, на Харківському напрямку рашисти почали задіювати строковиків. Це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рідкісний БПЛА "Орлан-30", який наводить на ціль ракети "Іскандер-М", знищили нацгвардійці за допомогою дрона-камікадзе. ВIДЕО

Втрати ворога за 12 вересня

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Топ коментарі
+18
Минув 3859 день москальсько-української війни.
208!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 53! та логістика 79! супер, ББМ перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 631 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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13.09.2024 08:45
+13
Техніки накосили дай Боже . Слава ЗСУ .
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13.09.2024 08:47
+11
ББМ неочікуванно зробили ривок до ювілею.
Та і взагалі наземка 200+ другу добу поспіль, такого ще не було.
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13.09.2024 08:23
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Не понял, а чьо нет инфы, шо над Одессой шарились кацап беспилотники и ракеты пытались прорваться, да не тут то было. Целую ночь не спал. Шо за ночной првал в подаче инфы с часа ночи - до 6 утра?
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13.09.2024 07:50 Відповісти
о
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13.09.2024 07:51 Відповісти
може в след.отчет?
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13.09.2024 08:02 Відповісти
З часу ночі до 6 то вже сьогодні - тут статистика за вчора
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13.09.2024 08:07 Відповісти
То буде завтра. В новинах вже є
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13.09.2024 10:03 Відповісти
ББМ неочікуванно зробили ривок до ювілею.
Та і взагалі наземка 200+ другу добу поспіль, такого ще не було.
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13.09.2024 08:23 Відповісти
Боженько, бережи захисників України!!!
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13.09.2024 08:37 Відповісти
Минув 3859 день москальсько-української війни.
208!! одиниць техніки та 1220! чумардосів за день.
Арта 53! та логістика 79! супер, ББМ перевалили за 17000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 631 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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13.09.2024 08:45 Відповісти
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13.09.2024 08:49 Відповісти
Техніки накосили дай Боже . Слава ЗСУ .
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13.09.2024 08:47 Відповісти
Тут видно як вчора))
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13.09.2024 09:00 Відповісти
https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/09/12/ukraine-raises-its-defensive-game-as-shahed-drone-attacks-intensify/?ss=aerospace-defense @ "Україна посилює свою протиповітряну оборону через посилення атак безпілотників Shahed

За перші 11 днів вересня росія запустила по Україні понад 400 ударних безпілотників "Шахед". Частота нападів зростає; Загалом у серпні було здійснено https://x.com/ShahedTracker/status/1830120086029451407 майже 800 атак Шахедів , що є найбільшим показником цього року. Тактика атак Shahed змінюються, щоб зробити їх ефективнішими.
Україна дає відсіч. Не лише завдяки власній https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/08/01/ukraine-launched-more-long-range-attack-drones-than-russia-in-july/ кампанії дальніх атак безпілотників , але й змінюючи тактику для боротьби з еволюцією загрози Shahed як кінетичними, так і електронними засобами.

Повітряна загроза

Shahed https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2024/05/29/can-russias-shaheds-winning-the-long-range-drone-war-against-ukraine/ -136 є іранською розробкою , і росія спочатку імпортувала з Ірану цілісні безпілотники. Пізніше стали постачатись комплектуючі для безпілотників, аф тепер вони виробляються за ліцензією на гігантському новому https://www.forbes.com/sites/davidhambling/2023/08/11/russian-kamikaze-drones-giant-new-factory-giant-new-scam/ підприємстві в Алабузі . Shahed-136 мав семифутовий розмах крил і неквапливо рухався зі швидкістю 115 миль на годину з характерним звуком, який призвів до прізвиська «мопед».
Шахедс раніше наближався до цілі на дуже низькій висоті, щоб уникнути радарів ППО. За деякими повідомленнями, дрони летіли вздовж річкових долин, щоб залишатися поза полем зору.
У відповідь Україна розробила інноваційну систему виявлення безпілотників: по всій країні https://www.twz.com/land/thousands-of-networked-microphones-are-tracking-drones-in-ukraine набір із тисяч мережевих мікрофонів, встановлених на стовпах. Вони вислуховують звук двигуна Шахеда, а центральна система протиповітряної оборони корелює дані мікрофона, щоб відстежувати маршрут кожного дрона та обчислювати локацію його ймовірної цілі.
Мобільні вогневі групи протиповітряної оборони з кулеметами та автоматичними гарматами висуваються на позиції для перехоплення "шахедів", отримуючи дані через планшетні комп'ютери.
Атаки безпілотників майже завжди відбуваються вночі, тому мобільні вогневі групи оснащені тепловізійними нічними прицілами. Оскільки на фронті багато чоловіків, деякі https://abcnews.go.com/International/wireStory/men-front-lines-women-watch-ukraines-night-sky-113292238 групи складаються з жінок-добровольців.

Але в останні місяці "шахеди" почали перетинати Україну на великій висоті і спускатися лише над ціллю. Тобто "шахеди" змінили тактику і літають над Україною на висоті 2 кілометри, а часто і на 4-5 км [більше 15 тисяч футів]. Це зроблено для того, щоб не потрапити під удари мобільних вогневих груп», - опублікував український аналітик Сергій Флеш https://t.me/serhii_flash/3810 у своєму Telegram-каналі .
Російський аналітик «РИ» у своєму Telegram-каналі відмічає, що атаки з більшої висоти дозволяють пролітати непоміченими повз акустичні датчики. «Потрібно збільшити висоту польоту на певну величину, щоб до них не долітали кулеметні кулі», - пише «РИ». «Залишається тільки перехоплення ракетами, як з ППО, так і з авіації. Що в цілому грає нам /прим. ворогу/ на руку, оскільки збільшення споживання зенітних ракет знижує ефективність протиповітряної оборони».".

Інше джерело по даній тематиці пише таке:

@ "Щоб поберегти західні ракети для інших цілей, Україна вирішила використати у боротьбі з ворожими "шахедами" свої Повітряні Сили ЗСУ. Вже не раз у мережі можна було бачити кадри, як дрони-камікадзе збиваються гелікоптерами "Мі-8" та "Мі-24" ЗС ЗСУ. Така тактика дала свої результати, оскільки за підсумком серпня сили ППО збили 91% "шахедів", а до цього збивали лише 80%. При цьому експерти звернули увагу і на той факт, що останнім часом більшість дронів або не долітає до цілі (можливо робота РЕБ), або ж повертаються туди, звідки їх запустили. Тільки в ніч на 11 вересня одразу три такі дрони повернули в бік своєї бази. Ще деякі дрони залетіли на територію Білорусі та були перехоплені винищувачами. Інші залітали на територію Польщі та Румунії."
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13.09.2024 09:21 Відповісти
Slava Ukrains'kiy Nacii ! Slava ZSU !✊🇺🇦
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13.09.2024 09:28 Відповісти
Віримо в ЗСУ ! Знищується ворог, і це приємно.
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13.09.2024 09:49 Відповісти
 
 