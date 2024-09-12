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Армія РФ почала задіювати строковиків на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

Росіяни почали задіювати своїх строковиків

На Харківському напрямку рашисти почали задіювати строковиків. За словами полковника Саранцева, це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Значні втрати, які противник поніс на Харківському напрямку, а це понад десять тисяч осіб тільки в нашій операційній зоні за чотири місяці, змусили Росію шукати додаткові ресурси для продовження війни. російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій після проходження ними чотирьох місяців служби, тому можна прогнозувати їхню появу і на інших напрямках" - зазначив Саранцев.

Він додав, що російська пропаганда вже "підігріла" суспільство до такого розвитку подій, перевірила його реакцію, яка прогнозовано виявилася нульовою, тому слід очікувати наступних кроків, зокрема, початку масштабної мобілізаційної кампанії у Росії.

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Саранцев підкреслив, що українські військові продовжують утримувати оборону на Харківському напрямку та інших напрямках і готові до відбиття нових атак противника.

Нагадаємо, у середині серпня стало відомо, у Курській області від початку наступу Збройних сил України зникли щонайменше 42 російських строковиків.

А командир кадирівського підрозділу "Ахмат" Апті Алаутдінов звернувся до росіян, які виступають проти участі строковиків у бойових діях та заявив, що "18-летние дети" мають захищати Росію.

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Топ коментарі
+7
Путіну чхати на рузкіх, самим рузкім чхати на рузкіх, і лише "їхня опозиція" - "наші малічі ні в чом не віноваті"
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12.09.2024 13:01
+4
пацанятки на убой - плачте кацапняві мамки...
пощяди не буде..
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12.09.2024 12:58
+4
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12.09.2024 13:01
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пацанятки на убой - плачте кацапняві мамки...
пощяди не буде..
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12.09.2024 12:58 Відповісти
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12.09.2024 13:01 Відповісти
сметуни
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12.09.2024 14:25 Відповісти
для кацапів нема різниці в скільки років "вызывать огонь на себя"...
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12.09.2024 13:01 Відповісти
Путіну чхати на рузкіх, самим рузкім чхати на рузкіх, і лише "їхня опозиція" - "наші малічі ні в чом не віноваті"
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12.09.2024 13:01 Відповісти
узкіє ззовні - узкіє в опі(с)
узкого відбулсвили....
сестра...
десь так і живемо...
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12.09.2024 13:13 Відповісти
хлопці дострелять ванятку...
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12.09.2024 13:17 Відповісти
я іду на один срок!
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12.09.2024 13:20 Відповісти
ще трохи і будуть воронками ловити добровольців - як у нас
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12.09.2024 13:22 Відповісти
І що? Буде простіше потім розповідати чому вони просунулись?
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12.09.2024 13:30 Відповісти
коли вже заткнуть балакаючу дупу тому лАхматівцю Лаптю аладдіна? ******* ж казало що "срочнікі воєвать нє будут".. Враження що на рашці самі брехуни та "побєдітєлі".. Країна суцільного абсурду якась.
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12.09.2024 13:33 Відповісти
добйоби кацапняві пруться за квартири на київских пагорбах - штук 600 тисячь не до перлися..
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12.09.2024 13:40 Відповісти
Не жди тяперь мама тупова сынишку,
Твой сын сдонет скоро но ета не бяда.
К Кобзону отправят дебила ванющку
А ты нарожаещь исчо, как всегда.
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12.09.2024 14:00 Відповісти
я б призначив пісюаністра міністром пісюянстьких-рояльних справ!
легше виговороти ніж написати,,,
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12.09.2024 14:04 Відповісти
стрельнув кацапа - пішов далі...
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12.09.2024 14:09 Відповісти
без емоцій
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12.09.2024 14:23 Відповісти
 
 