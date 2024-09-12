Армія РФ почала задіювати строковиків на Харківському напрямку, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку рашисти почали задіювати строковиків. За словами полковника Саранцева, це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах РФ, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

"Значні втрати, які противник поніс на Харківському напрямку, а це понад десять тисяч осіб тільки в нашій операційній зоні за чотири місяці, змусили Росію шукати додаткові ресурси для продовження війни. російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій після проходження ними чотирьох місяців служби, тому можна прогнозувати їхню появу і на інших напрямках" - зазначив Саранцев.

Він додав, що російська пропаганда вже "підігріла" суспільство до такого розвитку подій, перевірила його реакцію, яка прогнозовано виявилася нульовою, тому слід очікувати наступних кроків, зокрема, початку масштабної мобілізаційної кампанії у Росії.

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Саранцев підкреслив, що українські військові продовжують утримувати оборону на Харківському напрямку та інших напрямках і готові до відбиття нових атак противника.

Нагадаємо, у середині серпня стало відомо, у Курській області від початку наступу Збройних сил України зникли щонайменше 42 російських строковиків.

А командир кадирівського підрозділу "Ахмат" Апті Алаутдінов звернувся до росіян, які виступають проти участі строковиків у бойових діях та заявив, що "18-летние дети" мають захищати Росію.