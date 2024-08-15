Щонайменше 42 російські строковики зникли на Курщині з початку операції ЗСУ, - росЗМІ

У Курській області від початку наступу Збройних сил України зникли щонайменше 42 російських строковиків.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, пише Telegram-канал Astra.

ASTRA вивчила понад 60 повідомлень про зникнення строковиків у Курській області та підтвердила особи 42 військових.

Зазначається, що усі вони служили в 488 полку військової частини 12721, дислокованої в Клинцях Брянської області.

Серед зниклих росіян, чиї особи підтвердило ЗМІ, є жителі Москви, Ростова-на-Дону, Новосибірської області, республіки Комі, Абакана, Липецької області, Бурятії та інших регіонів Росії.

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Родичі зниклих російських солдатів розповіли, що інформації про їхнє місцеперебування немає ні у військовій частині, ні в Міноборони, ні в госпіталях і моргах.

Раніше російські ЗМІ писали, що строковиків залякують відправленням у Курську область, якщо вони не підпишуть контракт на службу в армії РФ.

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