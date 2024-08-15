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Новини
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Щонайменше 42 російські строковики зникли на Курщині з початку операції ЗСУ, - росЗМІ

У Курській області зникли щонайменше 42 російських строковиків

У Курській області від початку наступу Збройних сил України зникли щонайменше 42 російських строковиків.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, пише Telegram-канал Astra.

ASTRA вивчила понад 60 повідомлень про зникнення строковиків у Курській області та підтвердила особи 42 військових.

Зазначається, що усі вони служили в 488 полку військової частини 12721, дислокованої в Клинцях Брянської області.

Серед зниклих росіян, чиї особи підтвердило ЗМІ, є жителі Москви, Ростова-на-Дону, Новосибірської області, республіки Комі, Абакана, Липецької області, Бурятії та інших регіонів Росії.

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Родичі зниклих російських солдатів розповіли, що інформації про їхнє місцеперебування немає ні у військовій частині, ні в Міноборони, ні в госпіталях і моргах.

Раніше російські ЗМІ писали, що строковиків залякують відправленням у Курську область, якщо вони не підпишуть контракт на службу в армії РФ.

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Автор: 

армія рф (17255) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+11
У нас якесь таке хибне поняття що орки-срочнікі нівчом невинуваті і взагалі "в трусіках". Але якраз вони обстрілювали сумські села тренуючись, па пріколу, вбиваючи людей. Це зараз в полоні вони овечки...
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15.08.2024 15:26
+5
сніговики? розтанули?
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15.08.2024 15:13
+3
А були взагалі ті хлопчики?
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15.08.2024 15:21
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сніговики? розтанули?
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15.08.2024 15:13 Відповісти
Біжа іскрилися
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15.08.2024 15:13 Відповісти
По сільских хатках розбіглися - Курщина ж велика...
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15.08.2024 15:20 Відповісти
Праклятиє укронацисти обідєлі нєвчьомнєповінних мальчіков
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15.08.2024 15:20 Відповісти
Можливо, не зникли? Під кожним кущиком шукали? 🤔 Всі дерева оглянули? Можливо вибухом по деревпх розкидало?
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15.08.2024 15:21 Відповісти
А були взагалі ті хлопчики?
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15.08.2024 15:21 Відповісти
на нет и суда нет. справжні " іх там нєти"
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15.08.2024 15:33 Відповісти
Ихтамнет 2.0 верифицировано ЗСУ
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15.08.2024 15:24 Відповісти
У нас якесь таке хибне поняття що орки-срочнікі нівчом невинуваті і взагалі "в трусіках". Але якраз вони обстрілювали сумські села тренуючись, па пріколу, вбиваючи людей. Це зараз в полоні вони овечки...
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15.08.2024 15:26 Відповісти
у кого? усім посрати на них, рипнуться - застрелять
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15.08.2024 15:29 Відповісти
Та хватає - "ані же дєті". А там такі ж пі.дори як і всі інші...
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15.08.2024 15:32 Відповісти
В минулому ще році дроном заіпенили Град, який просто через кордон лупив по селам. Так у некролозі було троє срочників...
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15.08.2024 15:30 Відповісти
шукайте по кюветам, поки їх не почали гризти собаки, покинуті їх хазяями.
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15.08.2024 15:28 Відповісти
И на хрена мне это надо? Та хоть 100, хоть 1000 пропала!? Туда и дорога. Наши то как? Пора сказать сколько погибло по курской теме наших героев. Надо знать все.
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15.08.2024 15:37 Відповісти
Нічого страшного, з часом знайдуться, живі чи мертві!
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15.08.2024 15:41 Відповісти
Мабуть кадирівці їх у дошку заі
..ли.
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15.08.2024 16:17 Відповісти
Хутко зникли в невідомому напрямку
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15.08.2024 23:40 Відповісти
 
 