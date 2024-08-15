По меньшей мере 42 российских срочника исчезли на Курщине с начала операции ВСУ, - росСМИ

В Курской области с начала наступления Вооруженных сил Украины исчезли по меньшей мере 42 российских срочника.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Telegram-канал Astra.

ASTRA изучила более 60 сообщений об исчезновении срочников в Курской области и подтвердила личности 42 военных.

Отмечается, что все они служили в 488 полку воинской части 12721, дислоцированной в Клинцах Брянской области.

Среди пропавших россиян, чьи личности подтвердило СМИ, есть жители Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирской области, республики Коми, Абакана, Липецкой области, Бурятии и других регионов России.

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Родственники пропавших российских солдат рассказали, что информации об их местонахождении нет ни в воинской части, ни в Минобороны, ни в госпиталях и моргах.

Ранее российские СМИ писали, что срочников запугивают отправкой в Курскую область, если они не подпишут контракт на службу в армии РФ.

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