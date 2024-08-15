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По меньшей мере 42 российских срочника исчезли на Курщине с начала операции ВСУ, - росСМИ

У Курській області зникли щонайменше 42 російських строковиків

В Курской области с начала наступления Вооруженных сил Украины исчезли по меньшей мере 42 российских срочника.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, пишет Telegram-канал Astra.

ASTRA изучила более 60 сообщений об исчезновении срочников в Курской области и подтвердила личности 42 военных.

Отмечается, что все они служили в 488 полку воинской части 12721, дислоцированной в Клинцах Брянской области.

Среди пропавших россиян, чьи личности подтвердило СМИ, есть жители Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирской области, республики Коми, Абакана, Липецкой области, Бурятии и других регионов России.

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Родственники пропавших российских солдат рассказали, что информации об их местонахождении нет ни в воинской части, ни в Минобороны, ни в госпиталях и моргах.

Ранее российские СМИ писали, что срочников запугивают отправкой в Курскую область, если они не подпишут контракт на службу в армии РФ.

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Автор: 

армия РФ (19101) Курск (1083)


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Топ комментарии
+11
У нас якесь таке хибне поняття що орки-срочнікі нівчом невинуваті і взагалі "в трусіках". Але якраз вони обстрілювали сумські села тренуючись, па пріколу, вбиваючи людей. Це зараз в полоні вони овечки...
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15.08.2024 15:26
+5
сніговики? розтанули?
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15.08.2024 15:13
+3
А були взагалі ті хлопчики?
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15.08.2024 15:21
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сніговики? розтанули?
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15.08.2024 15:13 Ответить
Біжа іскрилися
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15.08.2024 15:13 Ответить
По сільских хатках розбіглися - Курщина ж велика...
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15.08.2024 15:20 Ответить
Праклятиє укронацисти обідєлі нєвчьомнєповінних мальчіков
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15.08.2024 15:20 Ответить
Можливо, не зникли? Під кожним кущиком шукали? 🤔 Всі дерева оглянули? Можливо вибухом по деревпх розкидало?
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15.08.2024 15:21 Ответить
А були взагалі ті хлопчики?
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15.08.2024 15:21 Ответить
на нет и суда нет. справжні " іх там нєти"
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15.08.2024 15:33 Ответить
Ихтамнет 2.0 верифицировано ЗСУ
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15.08.2024 15:24 Ответить
У нас якесь таке хибне поняття що орки-срочнікі нівчом невинуваті і взагалі "в трусіках". Але якраз вони обстрілювали сумські села тренуючись, па пріколу, вбиваючи людей. Це зараз в полоні вони овечки...
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15.08.2024 15:26 Ответить
у кого? усім посрати на них, рипнуться - застрелять
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15.08.2024 15:29 Ответить
Та хватає - "ані же дєті". А там такі ж пі.дори як і всі інші...
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15.08.2024 15:32 Ответить
В минулому ще році дроном заіпенили Град, який просто через кордон лупив по селам. Так у некролозі було троє срочників...
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15.08.2024 15:30 Ответить
шукайте по кюветам, поки їх не почали гризти собаки, покинуті їх хазяями.
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15.08.2024 15:28 Ответить
И на хрена мне это надо? Та хоть 100, хоть 1000 пропала!? Туда и дорога. Наши то как? Пора сказать сколько погибло по курской теме наших героев. Надо знать все.
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15.08.2024 15:37 Ответить
Нічого страшного, з часом знайдуться, живі чи мертві!
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15.08.2024 15:41 Ответить
Мабуть кадирівці їх у дошку заі
..ли.
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15.08.2024 16:17 Ответить
Хутко зникли в невідомому напрямку
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15.08.2024 23:40 Ответить
 
 