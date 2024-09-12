Армия РФ начала задействовать срочников на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

На Харьковском направлении рашисты начали задействовать срочников. По его словам, это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харків" полковник Виталий Саранцев.

"Значительные потери, которые противник понес на Харьковском направлении, а это более десяти тысяч человек только в нашей операционной зоне за четыре месяца, заставили Россию искать дополнительные ресурсы для продолжения войны. Российское законодательство не запрещает привлекать солдат срочной службы для боевых действий после прохождения ими четырех месяцев службы, поэтому можно прогнозировать их появление и на других направлениях", - отметил Саранцев.

Он добавил, что российская пропаганда уже "подогрела" общество к такому развитию событий, проверила его реакцию, которая прогнозируемо оказалась нулевой, поэтому следует ожидать следующих шагов, в частности, начала масштабной мобилизационной кампании в России.

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Саранцев подчеркнул, что украинские военные продолжают удерживать оборону на Харьковском направлении и других направлениях и готовы к отражению новых атак противника.

Напомним, в середине августа стало известно, в Курской области с начала наступления Вооруженных сил Украины исчезли по меньшей мере 42 российских срочника.

А командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаутдинов обратился к россиянам, которые выступают против участия срочников в боевых действиях и заявил, что "18-летние дети" должны защищать Россию.