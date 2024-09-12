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Армия РФ начала задействовать срочников на Харьковском направлении, - ОТГ "Харків"

Росіяни почали задіювати своїх строковиків

На Харьковском направлении рашисты начали задействовать срочников. По его словам, это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях РФ, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харків" полковник Виталий Саранцев.

"Значительные потери, которые противник понес на Харьковском направлении, а это более десяти тысяч человек только в нашей операционной зоне за четыре месяца, заставили Россию искать дополнительные ресурсы для продолжения войны. Российское законодательство не запрещает привлекать солдат срочной службы для боевых действий после прохождения ими четырех месяцев службы, поэтому можно прогнозировать их появление и на других направлениях", - отметил Саранцев.

Он добавил, что российская пропаганда уже "подогрела" общество к такому развитию событий, проверила его реакцию, которая прогнозируемо оказалась нулевой, поэтому следует ожидать следующих шагов, в частности, начала масштабной мобилизационной кампании в России.

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Саранцев подчеркнул, что украинские военные продолжают удерживать оборону на Харьковском направлении и других направлениях и готовы к отражению новых атак противника.

Напомним, в середине августа стало известно, в Курской области с начала наступления Вооруженных сил Украины исчезли по меньшей мере 42 российских срочника.

А командир кадыровского подразделения "Ахмат" Апти Алаутдинов обратился к россиянам, которые выступают против участия срочников в боевых действиях и заявил, что "18-летние дети" должны защищать Россию.

Автор: 

армия РФ (19210) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+7
Путіну чхати на рузкіх, самим рузкім чхати на рузкіх, і лише "їхня опозиція" - "наші малічі ні в чом не віноваті"
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12.09.2024 13:01
+4
пацанятки на убой - плачте кацапняві мамки...
пощяди не буде..
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12.09.2024 12:58
+4
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12.09.2024 13:01
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пацанятки на убой - плачте кацапняві мамки...
пощяди не буде..
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12.09.2024 12:58 Ответить
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12.09.2024 13:01 Ответить
сметуни
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12.09.2024 14:25 Ответить
для кацапів нема різниці в скільки років "вызывать огонь на себя"...
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12.09.2024 13:01 Ответить
Путіну чхати на рузкіх, самим рузкім чхати на рузкіх, і лише "їхня опозиція" - "наші малічі ні в чом не віноваті"
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12.09.2024 13:01 Ответить
узкіє ззовні - узкіє в опі(с)
узкого відбулсвили....
сестра...
десь так і живемо...
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12.09.2024 13:13 Ответить
хлопці дострелять ванятку...
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12.09.2024 13:17 Ответить
я іду на один срок!
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12.09.2024 13:20 Ответить
ще трохи і будуть воронками ловити добровольців - як у нас
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12.09.2024 13:22 Ответить
І що? Буде простіше потім розповідати чому вони просунулись?
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12.09.2024 13:30 Ответить
коли вже заткнуть балакаючу дупу тому лАхматівцю Лаптю аладдіна? ******* ж казало що "срочнікі воєвать нє будут".. Враження що на рашці самі брехуни та "побєдітєлі".. Країна суцільного абсурду якась.
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12.09.2024 13:33 Ответить
добйоби кацапняві пруться за квартири на київских пагорбах - штук 600 тисячь не до перлися..
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12.09.2024 13:40 Ответить
Не жди тяперь мама тупова сынишку,
Твой сын сдонет скоро но ета не бяда.
К Кобзону отправят дебила ванющку
А ты нарожаещь исчо, как всегда.
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12.09.2024 14:00 Ответить
я б призначив пісюаністра міністром пісюянстьких-рояльних справ!
легше виговороти ніж написати,,,
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12.09.2024 14:04 Ответить
стрельнув кацапа - пішов далі...
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12.09.2024 14:09 Ответить
без емоцій
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12.09.2024 14:23 Ответить
 
 