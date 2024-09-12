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Новости Война
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Россияне штурмуют Волчанск подразделениями без боевого опыта, - ОТГ "Харків"

Руїни Вовчанська

Вблизи Волчанска россияне "бросают на штурмы подразделения с очень низкой подготовкой".

Об этом в эфире телемарофона заявил спикер ОТГ "Харків" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на Волчанском направлении РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку. Ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это новоприбывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс", - добавил спикер.

Также по его словам, "в течение последних недель неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава российских войск от выполнения боевых и специальных задач на направлениях Глубокое - Липцы и на Волчанском".

"Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять любые задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, и или обманом, или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой", - рассказал Саранцев.

Также читайте: ОТГ "Харків" об обстановке на севере Харьковщины: Оккупанты давят, но успеха не имеют. Есть случаи отказа врага от выполнения задач

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+10
Нам їх пожаліть? Бо це - "мальчики в трусиках"?!!!
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12.09.2024 00:36
+7
Що хотів донести до загалу речник ОТУ? Що воювати дуже легко тепер, чи щось інше?
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12.09.2024 00:41
+4
Все обмежене, окрім дурості.
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12.09.2024 01:03
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Нам їх пожаліть? Бо це - "мальчики в трусиках"?!!!
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12.09.2024 00:36 Ответить
Технічно вони дійсно мальчікі в трусіках. Жаліти мабуть не треба. Вони самі себе не жаліють.
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12.09.2024 00:44 Ответить
Числом думають закидати мабуть. А ті з них, кому пощастить вижити стануть досвідченими бійцями.
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12.09.2024 00:38 Ответить
курськ вчора....
ну і шо, шо я вашого сина в пакеті несу? - **** тут нести - одна нога...
приймайте ідіота до хати...
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12.09.2024 00:39 Ответить
Якісь пельмені свиноматкам, а пощастить, то й квитки до цирку.
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12.09.2024 00:40 Ответить
боюсь закидають - кацапнявий ресурс на мнясо необмежений...
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12.09.2024 00:49 Ответить
Все обмежене, окрім дурості.
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12.09.2024 01:03 Ответить
необмежене тількі те що сам зробив - ну і де воно?
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12.09.2024 01:06 Ответить
Порозбігалося по забуграх.
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12.09.2024 06:54 Ответить
ти ж зе......
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12.09.2024 01:15 Ответить
Що хотів донести до загалу речник ОТУ? Що воювати дуже легко тепер, чи щось інше?
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12.09.2024 00:41 Ответить
А обороняють з чи без бойового досвіду? Це ж найголовніше.
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12.09.2024 00:46 Ответить
Добре, що протистоять їм на 100% досвідчені професіонали.
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12.09.2024 00:49 Ответить
віє буйним квітом черемшина!
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12.09.2024 01:00 Ответить
Ну, на шмарофоні можуть наговорити... багато чого. А як воно насправді?
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12.09.2024 01:23 Ответить
кожній маскалині по олі~
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12.09.2024 01:54 Ответить
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12.09.2024 05:36 Ответить
КАБу нема різниці, обучений ти, чи ні.
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12.09.2024 06:56 Ответить
ОТУ Харків несе херню... Чому ж ми ці підрозділи з низькою підготовкою неможемо вибити нашими підрозділами з "високою" підготовкою? Краще жувати, ніж говорити...
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12.09.2024 08:39 Ответить
Надто незручн
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12.09.2024 09:31 Ответить
 
 