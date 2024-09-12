Россияне штурмуют Волчанск подразделениями без боевого опыта, - ОТГ "Харків"

Вблизи Волчанска россияне "бросают на штурмы подразделения с очень низкой подготовкой".

Об этом в эфире телемарофона заявил спикер ОТГ "Харків" Виталий Саранцев, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на Волчанском направлении РФ привлекла четвертую разведывательно-штурмовую бригаду имени Александра Невского. Однако она понесла большие потери, и сейчас на подкрепление прибывают военнослужащие 128-й отдельной мотострелковой бригады. Также заводятся солдаты из других подразделений.

"Но, по последним данным, подразделения, которые привлекаются к штурмовым действиям непосредственно в Волчанске, имеют довольно низкую подготовку. Ранее эти военнослужащие вообще не участвовали ни в каких боевых действиях. Мы так понимаем, что это новоприбывший личный состав, поднятый Россией мобилизационный ресурс", - добавил спикер.

Также по его словам, "в течение последних недель неоднократно наблюдались случаи отказов личного состава российских войск от выполнения боевых и специальных задач на направлениях Глубокое - Липцы и на Волчанском".

"Противник все чаще привлекает личный состав, который морально не готов выполнять любые задачи. То есть, они поднимают мобилизационный ресурс, наскоро его готовят, и или обманом, или принуждением, или обещаниями о денежных вознаграждениях отправляют на войну. Но люди понимают, что их обманули, и отказываются в дальнейшем идти в бой", - рассказал Саранцев.

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