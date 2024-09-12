Росіяни штурмують Вовчанськ підрозділами без бойового досвіду, – ОТУ "Харків"

Поблизу Вовчанська росіяни "кидають на штурми підрозділи з дуже низькою підготовкою".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на Вовчанському напрямку РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

"Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", – додав речник.

Також за його словами, "впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу російських військ від виконання бойових та спеціальних завдань на напрямку Глибоке – Липці та на Вовчанському".

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони піднімають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", – розповів Саранцев.

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