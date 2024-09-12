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Новини Війна
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Харківщина (6053) Вовчанськ (350)

Росіяни штурмують Вовчанськ підрозділами без бойового досвіду, – ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська

Поблизу Вовчанська росіяни "кидають на штурми підрозділи з дуже низькою підготовкою".

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що на Вовчанському напрямку РФ залучила четверту розвідувально-штурмову бригаду імені Олександра Невського. Однак вона зазнала великих втрат, і зараз на підкріплення прибувають військовослужбовці 128-ї окремої мотострілецької бригади. Також заводяться солдати з інших підрозділів.

"Але, за останніми даними, підрозділи, які залучаються до штурмових дій безпосередньо у Вовчанську, мають доволі низьку підготовку. Раніше ці військовослужбовці взагалі не брали участі в жодних бойових діях. Ми так розуміємо, що це новоприбулий особовий склад, піднятий Росією мобілізаційний ресурс", – додав речник.

Також за його словами, "впродовж останніх тижнів неодноразово спостерігалися випадки відмов особового складу російських військ від виконання бойових та спеціальних завдань на напрямку Глибоке – Липці та на Вовчанському".

"Противник все частіше залучає особовий склад, який морально не готовий виконувати будь-які завдання. Тобто, вони піднімають мобілізаційний ресурс, нашвидкуруч його готують, чи обманом, чи примусом, чи обіцянками про грошові винагороди відправляють на війну. Але люди розуміють, що їх обдурили, та відмовляються надалі йти у бій", – розповів Саранцев.

Читайте: Вовчанськ майже повністю зруйновано, від ударів РФ вигорають цілі вулиці. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+10
Нам їх пожаліть? Бо це - "мальчики в трусиках"?!!!
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12.09.2024 00:36
+7
Що хотів донести до загалу речник ОТУ? Що воювати дуже легко тепер, чи щось інше?
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12.09.2024 00:41
+4
Все обмежене, окрім дурості.
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12.09.2024 01:03
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Нам їх пожаліть? Бо це - "мальчики в трусиках"?!!!
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12.09.2024 00:36 Відповісти
Технічно вони дійсно мальчікі в трусіках. Жаліти мабуть не треба. Вони самі себе не жаліють.
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12.09.2024 00:44 Відповісти
Числом думають закидати мабуть. А ті з них, кому пощастить вижити стануть досвідченими бійцями.
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12.09.2024 00:38 Відповісти
курськ вчора....
ну і шо, шо я вашого сина в пакеті несу? - **** тут нести - одна нога...
приймайте ідіота до хати...
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12.09.2024 00:39 Відповісти
Якісь пельмені свиноматкам, а пощастить, то й квитки до цирку.
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12.09.2024 00:40 Відповісти
боюсь закидають - кацапнявий ресурс на мнясо необмежений...
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12.09.2024 00:49 Відповісти
Все обмежене, окрім дурості.
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12.09.2024 01:03 Відповісти
необмежене тількі те що сам зробив - ну і де воно?
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12.09.2024 01:06 Відповісти
Порозбігалося по забуграх.
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12.09.2024 06:54 Відповісти
ти ж зе......
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12.09.2024 01:15 Відповісти
Що хотів донести до загалу речник ОТУ? Що воювати дуже легко тепер, чи щось інше?
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12.09.2024 00:41 Відповісти
А обороняють з чи без бойового досвіду? Це ж найголовніше.
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12.09.2024 00:46 Відповісти
Добре, що протистоять їм на 100% досвідчені професіонали.
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12.09.2024 00:49 Відповісти
віє буйним квітом черемшина!
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12.09.2024 01:00 Відповісти
Ну, на шмарофоні можуть наговорити... багато чого. А як воно насправді?
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12.09.2024 01:23 Відповісти
кожній маскалині по олі~
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12.09.2024 01:54 Відповісти
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12.09.2024 05:36 Відповісти
КАБу нема різниці, обучений ти, чи ні.
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12.09.2024 06:56 Відповісти
ОТУ Харків несе херню... Чому ж ми ці підрозділи з низькою підготовкою неможемо вибити нашими підрозділами з "високою" підготовкою? Краще жувати, ніж говорити...
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12.09.2024 08:39 Відповісти
Надто незручн
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12.09.2024 09:31 Відповісти
 
 