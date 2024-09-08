Вовчанськ майже повністю зруйновано, від ударів РФ вигорають цілі вулиці. ФОТОрепортаж
Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького опублікувала фоторепортаж із Вовчанська Харківської області, який нині перебуває під ворожими атаками. На моторошних кадрах зафіксовано руїни міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Місто Вовчанськ розташоване приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону з рф. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців, зараз з місцевих тут лишилися поодинокі відчайдухи.
Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні.
Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що у Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках. Також зазначалося, що росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат".
Будь ласка, зачекайте...
Пів року наше ППО взагалі мовчить.
Ф-16 нічого не показали.
А щодо Ф16 то 6 дуже мало проти 130 су35 тому краще нехай ракети та шахеди збивають в тилу і трохи рятують цим економіку чим просто їх втрати без якогось результату
І орють землю. І вирощують урожай. І будують. І дітей ростять!
Ніхто з нашого оточення НЕ повернеться, бо немає вже того міста - воно наскрізь засмерділо уzzкім духом, довкілля знищене, спалені ліси, заміновано усе навкруги...
Усе як триста років тому - тільки сторожові пости; та ж знаменита Третя рота з вірша Сосюри"Червона зима"
Про цей т.зв. завод говорять ще з 2023 р. і ... жодних рухів. За заявами самого концерну інвестиції мають скласти близько 300 млн. дол. Це цех, а не завод! Причому цех великовузлового складання, а не «виробництва».
Польща виробляє снаряди 155 мм. Але дуже мало, тому що більшу частину комплектуючих для снарядів отримують з інших країн. Польща хоче створити виробництво замкнутого циклу і готова витрачати на це мільярди дол. Але Польщі не продають технологій і відмовляються створювати спільні виробництва. Це при тому, що Польща - член ЄС і НАТО. А в Україні, отже, «створять»? Ню, ню ...
Ірландська CRH - це світовий спекулянт на ринку цементу, яка заходить у країну і скуповує ВСІ заводи з виробництва цементу, монополізує ринок і диктує ціни. У багатьох країнах світу, CRH веде нескінченні судові тяжби з антимонопольними структурами. А в США, наприклад, існує конкретна заборона на продаж CRH будь-яких підприємств-виробників будматеріалів. CRH - це не про «відродження України», це про монополізацію ринку і диктат цін.
Мені треба бізнес партнер, який щоранку буде давати мені підсрачники. В мене є близькі побратими, що теж звільнилися за станом здоров'я. Але ми однакові. Їх теж треба бити по дупам))
Знаю, що несерйозно. Вчора позвонив Тіні, питаю - ти там часов в ЗСУ не збираєшся?
Реготали в телефони хвилин 20. Каже - сиджу на зібраних баулах та на чехлі з снайперкою 338-го ))
Так і я сиджу. Два старпери..
ПОзвонив своєму комбату, кажу - роби відношення, повернемося.
Відповідає - сидіть дома, старі пердуни! Отжеж..
Коли буде беспілотна зона на заході України і будуть збивати всі ракети.... тоді сюди може піти великий західний бізнес, якщо поляки та інші країни західної Європи не будуть перекривати дороги для українського експорту...
А ригфарматири-зкацаплені, потікали за КОРДОН