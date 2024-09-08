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Новини Війна
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бойові дії (3228) Вовчанськ (356)

Вовчанськ майже повністю зруйновано, від ударів РФ вигорають цілі вулиці. ФОТОрепортаж

Руїни Вовчанська

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького опублікувала фоторепортаж із Вовчанська Харківської області, який нині перебуває під ворожими атаками. На моторошних кадрах зафіксовано руїни міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Місто Вовчанськ розташоване приблизно за п'ять кілометрів від державного кордону з рф. До війни тут проживало понад 17 тисяч українців, зараз з місцевих тут лишилися поодинокі відчайдухи.

Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти штурмують багатоповерхову забудову у Вовчанську, застосовують важку вогнеметну систему ТОС-1А, - ОТУ "Харків"

Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська
Руїни Вовчанська

Раніше в ОТУ "Харків" заявляли, що у Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках. Також зазначалося, що росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат".

Автор: 
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Топ коментарі
+20
Тварі.
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08.09.2024 09:09
+17
Повідомлю одну позитивну новину - "План Маршалла" вже починає діять! Не тільки підприємства ВПК ("Рейнметал" наприклад), розвертаються в Україні Ірландські підприємства викуповують у нас два цементні заводи А це - майбутня відбудова зруйнованого! "Лёд тронулся........."
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08.09.2024 09:18
+11
Вздовж кордону з *********** шириною 15 км. мають бути суцільні мінні поля. Така собі "зона" знищення всього що більше кішки...
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08.09.2024 09:29
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Тварі.
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08.09.2024 09:09 Відповісти
Дивно, що в лютому наше ППО збивало массово ворожі літаки з КАБами.

Пів року наше ППО взагалі мовчить.

Ф-16 нічого не показали.
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08.09.2024 10:14 Відповісти
Після втрати Патріота та Іріс це перестали робити через великі ризики

А щодо Ф16 то 6 дуже мало проти 130 су35 тому краще нехай ракети та шахеди збивають в тилу і трохи рятують цим економіку чим просто їх втрати без якогось результату
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08.09.2024 10:36 Відповісти
Повідомлю одну позитивну новину - "План Маршалла" вже починає діять! Не тільки підприємства ВПК ("Рейнметал" наприклад), розвертаються в Україні Ірландські підприємства викуповують у нас два цементні заводи А це - майбутня відбудова зруйнованого! "Лёд тронулся........."
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08.09.2024 09:18 Відповісти
Тільки хто жити буде в таких містах. Особливо, коли немає великого підприємства в місті
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08.09.2024 09:28 Відповісти
Так відновлювать будуть не тільки житло! Паралельно будуть будувать і підприємства! В першу чергу - переробні Бо сільгосппродукція - найбільш "оборотиста" Вона за рік дає оборот - від поля і до прилавка! Та й людей в цих містах треба чимось годувать та в щось одягать! А якщо там з"являться нагодовані люди - прийдуть і інші підприємства Бо вони матимуть там робочі руки
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08.09.2024 09:35 Відповісти
Як на мою думку - ви трохи оптиміст. Це добре, але... Якщо екстраполювати на моє оточення - мої знайомі, що евакуювалися з того ж Лисичанська, вже не повернуться. Бо вже осіли на новому місці, вже не молоді і третій раз починати з початку (вони взагалі з Донецька) вони точно не будуть. І коментар нижче - від користувача НБ - я майже такої думки
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08.09.2024 09:53 Відповісти
Вас послухать - так Ізраїлю взагалі не місце на малоазіатській території Бо він поряд з такими ж "*********" існує
І орють землю. І вирощують урожай. І будують. І дітей ростять!
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08.09.2024 10:02 Відповісти
Так я не претендую на істину... Можу і помилятися... Але... Інтенсивність бойових дій Ізраїлю і Гази трохи інша... І самий головний момент - це все треба деокупувати, розмінувати тощо
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08.09.2024 10:14 Відповісти
ВПО з Сєвєродонецька.
Ніхто з нашого оточення НЕ повернеться, бо немає вже того міста - воно наскрізь засмерділо уzzкім духом, довкілля знищене, спалені ліси, заміновано усе навкруги...
Усе як триста років тому - тільки сторожові пости; та ж знаменита Третя рота з вірша Сосюри"Червона зима"
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08.09.2024 10:05 Відповісти
Нажаль... ((
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08.09.2024 10:12 Відповісти
Жити поряд з кацапами? Ще та перспектива. Наприклад, промислового та торгівельного майбутнього для міст вздовж кордону більше не має. Будувати там заводи ідіотизм. Навчальні центри для студентів також. Доживати віку пенсіонерам "в затишку ППО" і чекати не черговий КАБ решту життя зовсім не варіант! Ну і хто там захоче лишитися? Хіба що після розвалу рашки. Карма "**** зла". У кацапських міст і сіл вздовж кордону з Україною - лінії відчудження - також втрачаються всі перспективи. Навіть цілі і не розбомблені міста та села поступово стануть зубожілими без торгівлі врешті безлюдними.
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08.09.2024 09:49 Відповісти
Я приблизно такої думки...
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08.09.2024 09:54 Відповісти
Ви серйозно?
Про цей т.зв. завод говорять ще з 2023 р. і ... жодних рухів. За заявами самого концерну інвестиції мають скласти близько 300 млн. дол. Це цех, а не завод! Причому цех великовузлового складання, а не «виробництва».
Польща виробляє снаряди 155 мм. Але дуже мало, тому що більшу частину комплектуючих для снарядів отримують з інших країн. Польща хоче створити виробництво замкнутого циклу і готова витрачати на це мільярди дол. Але Польщі не продають технологій і відмовляються створювати спільні виробництва. Це при тому, що Польща - член ЄС і НАТО. А в Україні, отже, «створять»? Ню, ню ...
Ірландська CRH - це світовий спекулянт на ринку цементу, яка заходить у країну і скуповує ВСІ заводи з виробництва цементу, монополізує ринок і диктує ціни. У багатьох країнах світу, CRH веде нескінченні судові тяжби з антимонопольними структурами. А в США, наприклад, існує конкретна заборона на продаж CRH будь-яких підприємств-виробників будматеріалів. CRH - це не про «відродження України», це про монополізацію ринку і диктат цін.
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08.09.2024 10:07 Відповісти
Так да. Мішок цементу 500 "швидкий"170 грн .
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08.09.2024 10:11 Відповісти
Викуплять щоб закрити і підняти цемент до ціни золота. Спекулянти
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08.09.2024 10:13 Відповісти
Яр, а ти не хочеш мені допомогти? В мене є три пропрацьовані в деталях виробничі стартапи. Саме будівельна сфера.
Мені треба бізнес партнер, який щоранку буде давати мені підсрачники. В мене є близькі побратими, що теж звільнилися за станом здоров'я. Але ми однакові. Їх теж треба бити по дупам))

Знаю, що несерйозно. Вчора позвонив Тіні, питаю - ти там часов в ЗСУ не збираєшся?
Реготали в телефони хвилин 20. Каже - сиджу на зібраних баулах та на чехлі з снайперкою 338-го ))
Так і я сиджу. Два старпери..
ПОзвонив своєму комбату, кажу - роби відношення, повернемося.
Відповідає - сидіть дома, старі пердуни! Отжеж..
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08.09.2024 10:37 Відповісти
Ногу здорову даси?
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08.09.2024 11:35 Відповісти
Дам дві милиці. Ми на них швидше шкутильгаємо, ніж молоді бігають.
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08.09.2024 14:27 Відповісти
Яр, я серйозно. Ти мені треба.
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08.09.2024 14:31 Відповісти
І я серйозно ......
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08.09.2024 15:38 Відповісти
План Маршалла це безповоротні кошти .... поки такого не бачу... Купівля бетонних заводів це поки ніпрощо...

Коли буде беспілотна зона на заході України і будуть збивати всі ракети.... тоді сюди може піти великий західний бізнес, якщо поляки та інші країни західної Європи не будуть перекривати дороги для українського експорту...
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08.09.2024 10:41 Відповісти
Вздовж кордону з *********** шириною 15 км. мають бути суцільні мінні поля. Така собі "зона" знищення всього що більше кішки...
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08.09.2024 09:29 Відповісти
Покажіть це мешканцям Суджі
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08.09.2024 09:41 Відповісти
З якою метою? Навіщо? Вони вам дадуть відповідь: "Так там фашиздав бьйут, а ми люди мірниє". При всій повазі, але мене трохи дивують люди, які сподіваються щось довести кацапам. Зайдіть в Ютуб на буд-який політичний український канал і почитайте коментарі русні і спробуйте їм щось довести. Ну, якщо вам немає куди дівати ваш особистий час (читай - гроші)
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08.09.2024 09:57 Відповісти
Кацапи не реагують на будь яку критику їх дій та ігнорують будь які аргументи. До 2016 ще намагався їм щось кацапською розтлумачити. Швидко зясувалось що писати кацапською з розрахунку на те що кацапи мають прочитати абсолютно даремне заняття. Це як кидати камінчик в бездонне провалля... але в той же час це підтримка "руzкоязичія"...
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08.09.2024 10:27 Відповісти
Це і є наслідки мудрих реформ привладних з часу кучми+кузьмука+матюха, оптимізовані, знищені та розпродані ними і їх послідовниками, ЗСУ, упродовж 11 років, війдстоюють існування України без таборів московських ГУЛАГІВ!!
А ригфарматири-зкацаплені, потікали за КОРДОН
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08.09.2024 09:45 Відповісти
Наслідки приходу ''руского міра''. Цікаво чи така картина влаштовує ''ждунів'' і кацапорилів?
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08.09.2024 09:48 Відповісти
Марсианский пейзаж.
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08.09.2024 09:51 Відповісти
Ось такий він "русский мир" це смерть ,кров ,сльози ,розрухі ,хаос і брехня,ці знімкии знищених міст і сіл треба показувати по всьому світі ,чомусь влада замість того що б заявляти про злочини рашистів ,цьолго не робить.
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08.09.2024 10:08 Відповісти
Ну в першу чергу необхідно щоб такі патріоти як ви повернулись з Німеччини і взяли автомат, тому що іншої зброї наразі невистачає ....та пішли наступати до Уралу
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08.09.2024 10:43 Відповісти
Це результат діяльності і бездіяльності сьогодняшньої "влади". Одним словом, справа рук ****************.
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08.09.2024 14:26 Відповісти
+100500
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09.09.2024 06:01 Відповісти
 
 