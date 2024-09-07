У Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках, - ОТУ "Харків"
Українські захисники у Вовчанську б’ються з російськими окупантами не лише за кожну вулицю та будинок, але навіть всередині багатоповерхових споруд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю АрміяInform розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
"У міській забудові Вовчанська окупанти застосовують тактику "просочування", тобто здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються в якійсь визначеній локації в штурмову групу, і вже нею намагаються захопити й утримати будівлю, чекаючи підкріплення. Буває так, що і їхні, і наші підрозділи перебувають в одній споруді, хтось у підвалі, хтось на вищих поверхах, намагаючись витіснити одне одного. Таких тактичних епізодів безліч", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби у Вовчанську триває одне бойове зіткнення.
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