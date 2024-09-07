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бойові дії (3220) Вовчанськ (356)

У Вовчанську точаться запеклі бої у багатоповерхівках, - ОТУ "Харків"

У Вовчанську бої точаться всередині багатоповерхівок

Українські захисники у Вовчанську б’ються з російськими окупантами не лише за кожну вулицю та будинок, але навіть всередині багатоповерхових споруд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю АрміяInform розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.

"У міській забудові Вовчанська окупанти застосовують тактику "просочування", тобто здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються в якійсь визначеній локації в штурмову групу, і вже нею намагаються захопити й утримати будівлю, чекаючи підкріплення. Буває так, що і їхні, і наші підрозділи перебувають в одній споруді, хтось у підвалі, хтось на вищих поверхах, намагаючись витіснити одне одного. Таких тактичних епізодів безліч", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби у Вовчанську триває одне бойове зіткнення.

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Топ коментарі
+4
А наші доблесні тцкуни в тилу з цивільними воюють, і ще й до військових примазуються..
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07.09.2024 14:32
+2
ну і не вірь. Вовчанськ бореться і не відступає.
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07.09.2024 14:02
+1
Сирський казав влітку, що там просування у Вовчанську зупинили і рашистів відкинули, не вірю.
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07.09.2024 13:37
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Сирський казав влітку, що там просування у Вовчанську зупинили і рашистів відкинули, не вірю.
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07.09.2024 13:37 Відповісти
ну і не вірь. Вовчанськ бореться і не відступає.
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07.09.2024 14:02 Відповісти
Особливо його жителі, які жили нікого не чипали, а тепер вимушені кидати все майно і виїзжати не понятно куди, а я кщо немає грошей, щоб виїхати і почати нове життя, то залишаються вмирати під кабами...так само і інші міста на ЛБЗ...
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07.09.2024 15:00 Відповісти
Це ж фронт... Динаміка... То було літо, зараз вже осінь..
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07.09.2024 14:06 Відповісти
Отрицательна дінамика,, це щось як у рашистів?
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07.09.2024 14:58 Відповісти
До чого тут раша? Чи фронт статичний? Як у грі "Морський бій". Чи Сирський мав бетоном залити лінію фронту? Зараз у нас є світло, а що буде через два тижні - побачимо
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07.09.2024 16:14 Відповісти
А наші доблесні тцкуни в тилу з цивільними воюють, і ще й до військових примазуються..
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07.09.2024 14:32 Відповісти
🙏
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07.09.2024 17:19 Відповісти
 
 