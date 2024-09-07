В Волчанске идут ожесточенные бои в многоэтажках, - ОТГ "Харьков"

Украинские защитники в Волчанске сражаются с российскими оккупантами не только за каждую улицу и дом, но даже внутри многоэтажных зданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

"В городской застройке Волчанска оккупанты применяют тактику "просачивания", то есть осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в какой-то определенной локации в штурмовую группу, и уже ею пытаются захватить и удержать здание, ожидая подкрепления. Бывает так, что и их, и наши подразделения находятся в одном сооружении, кто-то в подвале, кто-то на более высоких этажах, пытаясь вытеснить друг друга. Таких тактических эпизодов множество", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в Волчанске продолжается одно боевое столкновение.

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