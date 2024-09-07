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боевые действия (3464) Волчанск (329)

В Волчанске идут ожесточенные бои в многоэтажках, - ОТГ "Харьков"

У Вовчанську бої точаться всередині багатоповерхівок

Украинские защитники в Волчанске сражаются с российскими оккупантами не только за каждую улицу и дом, но даже внутри многоэтажных зданий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью АрмияInform рассказал спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев.

"В городской застройке Волчанска оккупанты применяют тактику "просачивания", то есть осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в какой-то определенной локации в штурмовую группу, и уже ею пытаются захватить и удержать здание, ожидая подкрепления. Бывает так, что и их, и наши подразделения находятся в одном сооружении, кто-то в подвале, кто-то на более высоких этажах, пытаясь вытеснить друг друга. Таких тактических эпизодов множество", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток в Волчанске продолжается одно боевое столкновение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заводят в Волчанск подразделение "Ахмат", - ОТГ "Харьков"
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Топ комментарии
+4
А наші доблесні тцкуни в тилу з цивільними воюють, і ще й до військових примазуються..
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07.09.2024 14:32
+2
ну і не вірь. Вовчанськ бореться і не відступає.
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07.09.2024 14:02
+1
Сирський казав влітку, що там просування у Вовчанську зупинили і рашистів відкинули, не вірю.
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07.09.2024 13:37
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Сирський казав влітку, що там просування у Вовчанську зупинили і рашистів відкинули, не вірю.
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07.09.2024 13:37 Ответить
ну і не вірь. Вовчанськ бореться і не відступає.
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07.09.2024 14:02 Ответить
Особливо його жителі, які жили нікого не чипали, а тепер вимушені кидати все майно і виїзжати не понятно куди, а я кщо немає грошей, щоб виїхати і почати нове життя, то залишаються вмирати під кабами...так само і інші міста на ЛБЗ...
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07.09.2024 15:00 Ответить
Це ж фронт... Динаміка... То було літо, зараз вже осінь..
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07.09.2024 14:06 Ответить
Отрицательна дінамика,, це щось як у рашистів?
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07.09.2024 14:58 Ответить
До чого тут раша? Чи фронт статичний? Як у грі "Морський бій". Чи Сирський мав бетоном залити лінію фронту? Зараз у нас є світло, а що буде через два тижні - побачимо
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07.09.2024 16:14 Ответить
А наші доблесні тцкуни в тилу з цивільними воюють, і ще й до військових примазуються..
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07.09.2024 14:32 Ответить
🙏
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07.09.2024 17:19 Ответить
 
 