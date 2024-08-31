Россияне заводят в Волчанск подразделение "Ахмат", - ОТГ "Харьков"

Противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.



Он отметил, что это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, а, как всегда, ограничится самопиаром.



"Учитывая предыдущий "боевой" опыт этого подразделения, даже командование оккупантов не возлагает на них серьезных надежд..." - добавил он.

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Напомним, глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что приграничный город Волчанск претерпел 90% разрушений. В городе осталось 20 жителей, детей среди них нет.