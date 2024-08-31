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Россияне заводят в Волчанск подразделение "Ахмат", - ОТГ "Харьков"

Вовчанськ

Противник заводит в северную часть Волчанска в Харьковской области подразделение "Ахмат".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

Он отметил, что это подразделение вряд ли будет выполнять настоящие боевые задачи, а, как всегда, ограничится самопиаром.

"Учитывая предыдущий "боевой" опыт этого подразделения, даже командование оккупантов не возлагает на них серьезных надежд..." - добавил он.

Смотрите также: Захваченные в плен на Курщине россияне о кадыровцах: "Ахмат" - это просто пыль в глаза и тик-токеры". ВИДЕО

Напомним, глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили рассказал, что приграничный город Волчанск претерпел 90% разрушений. В городе осталось 20 жителей, детей среди них нет.

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+65
Запускайте Татарова..
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31.08.2024 19:25
+20
Заград отряди і мародери.
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31.08.2024 19:18
+17
бідні вівці
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31.08.2024 19:25
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Заград отряди і мародери.
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31.08.2024 19:18 Ответить
бідні вівці
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31.08.2024 19:25 Ответить
Запускайте Татарова..
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31.08.2024 19:25 Ответить
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31.08.2024 19:30 Ответить
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01.09.2024 10:32 Ответить
Якщо кадирівці "овцейоби" то виходить що кацапи "овцьі".
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31.08.2024 19:28 Ответить
А чого виходить? Кацапи для них і є вівці з яких чечня стриже бабло
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31.08.2024 19:31 Ответить
"Нє всьо так однозначно" - батько Рамзана Кадирова імам Ахмат Кадиров був штатним агентом КГБ. Потім ФСБ. Чеченці під керівництвом тейпу Кадирова беной, який зараз очолює Рамзанчик, це "пєрхоть *********** *****". Все що вони мають вони отримують від ФСБ і ***** персонально. Звідси справжня роль кадирівців в ********** і зокрема на Кавказі зараз дещо інша. Колись чоловіки тейпу беной вважались воїнами, а тепер це зрадники Кавказу, які поголовно будуть вирізані найближчим часом...
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31.08.2024 20:11 Ответить
Це *******.
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31.08.2024 19:30 Ответить
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31.08.2024 19:31 Ответить
"мистецтво війни" Втік- ток
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31.08.2024 20:58 Ответить
Залетчики из тик тока.
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31.08.2024 19:36 Ответить
Кадирівці є тік-токери, а є справжні. Підозрюю, що вони заводять справжніх військових для реабілітації Ахмат-чая у Курської області.
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31.08.2024 19:45 Ответить
Скоріш за все то ахмат з найманців інших національностей: кацапів, бурятів і іншої сволоти
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31.08.2024 19:50 Ответить
Это своеобразная ЧИК. Туда принимают как чеченцев так и любых желающих (даже иностранцев). Туда перешло немало бойцов из Вагнера.

И это скорее легкая пехота, для зачистки территорий и противодействия диверсантам. Без особого тяжелого оружия. Города такие единолично не штурмуют.
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31.08.2024 20:23 Ответить
це неважливо. Вони всюди кількістью м'яса беруть.
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31.08.2024 21:23 Ответить
О ,так це ж чудова новина. Там де ахмат -чай,там драп і здача позицій. Курщина може підтвердити.
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31.08.2024 19:49 Ответить
от, абідно!
татаров, тільки в києві вбиває чеченців, тай то, коли нас тут нема.
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31.08.2024 19:59 Ответить
А овець ці виродки своїх привезуть?
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31.08.2024 20:02 Ответить
Сруцкие ваньки им как овцы.
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01.09.2024 04:38 Ответить
А Бубон Безуглий відзвітував про цей стратегічний крок той сторони Мар'яні Безумній ? Чи хазяїна жде з Америки ?
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31.08.2024 20:08 Ответить
)(уйло не дарма їздив до Дона на поклон
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31.08.2024 20:57 Ответить
Татаров закипятив чайник з Ахмат)))
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31.08.2024 21:24 Ответить
,,Кто шагает дружно в ряд? Ослоё-бов ****-ь отряд!.. Кричалка пионерская.
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31.08.2024 21:38 Ответить
...Ос...ы юные, головы чугунные. Сами оловянные, черти окаянные!..
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31.08.2024 21:54 Ответить
Запишу в тетрадку!
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31.08.2024 21:58 Ответить
завезли чай ахмат в черних пакетиках! налітай!
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31.08.2024 21:42 Ответить
Сруцких ванек погонять и набутыливать. Ну и помародерят овцеёбы.
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01.09.2024 04:36 Ответить
У місті залишилося 20 мешканців. Це для них московити вводять підрозділ "Ахмат", бо воювати ці виплядки можуть тільки з цивільними. Страшно уявити, як паскуди відриватимуться на мирних мешканцях.
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01.09.2024 05:37 Ответить
 
 