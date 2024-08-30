Волчанск разрушен на 90%. В городе осталось 20 жителей, детей среди них нет, - ГВА. ФОТОрепортаж

Пограничный город Волчанск, на Харьковщине, претерпел 90% разрушений.

Об этом "Суспільному.Харків" сказал глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что до наступления россиян в мае этого года в деоккупированном Волчанске проживало около 3 тысяч человек.

По состоянию на 29 августа известно, что в городе остаются 20 человек. Они живут ближе к выезду из города. Среди тех, кто остался, нет детей.

"Волчанск разрушен до реки Волчья, по моей информации, почти полностью. Можем видеть, что там в принципе ничего нет", - сказал "Суспільному" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ранее в ОТГ "Харків" заявляли, что враг в Волчанске продолжает штурмы в районе многоэтажек.

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