Волчанск разрушен на 90%. В городе осталось 20 жителей, детей среди них нет, - ГВА. ФОТОрепортаж
Пограничный город Волчанск, на Харьковщине, претерпел 90% разрушений.
Об этом "Суспільному.Харків" сказал глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.
Чиновник рассказал, что до наступления россиян в мае этого года в деоккупированном Волчанске проживало около 3 тысяч человек.
По состоянию на 29 августа известно, что в городе остаются 20 человек. Они живут ближе к выезду из города. Среди тех, кто остался, нет детей.
"Волчанск разрушен до реки Волчья, по моей информации, почти полностью. Можем видеть, что там в принципе ничего нет", - сказал "Суспільному" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Ранее в ОТГ "Харків" заявляли, что враг в Волчанске продолжает штурмы в районе многоэтажек.
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Думаю що ці 20 це місцеві московські попи з окружних сіл
Не було , не було і знову проїбпли?
Отмазки для олігофренії!
Але то таке!
Що у вас найвеличнішого питати.
Вам не до цього , на часі глобальний саміт миру.
Смішно, скрізь сльози!
Але все воно повернеться.
Якось так, зараз плачуть наші діти, потім ваші. Тільки не треба кричати про голокост. Тут , це ні до чого. Просто треба робити антіратизацію. Вбивати щурів.
Засліпляв декого своєю "************ величчю"?
забули нагадати Харків за три дні.
чому куйло САМ не побудував фортифікацаї на Курщині?
Тому що в 50% мова про побудову фортифікацій - ЦЕ ІПСО.
Коли я чую подібне "марік", "часік" - так починає смердіти кацапом аж душно, вбити вас мало.
Звичайно тепер "всє укралі боярє" - ніхто ж не скаже що ліліпутін немає грошей.
нові?... ну може щось і риють - але не сильно - знову для іпсо - це ж не прикордонні землі - ЦЕ землі російських олігархів - які за мінування будуть вимагати компенсацію у ліліпутіна.
Абсурдно ліліпутіну мінувати курщину коли мінувати треба Україну.
Відповідальність за все , що робиться на війні і в Україні.
Поїхати дах може від кількості фото-відео зруйнованих сіл та міст.
Це не фанерні декорації "хєроічєскій сталінграт" де нєрушимою стєноє в ряд стоят 300 панфіловцов і павлік космодєм'янскій , це справжня реальність , це треба нагадувати ситій Европі
А не за багато ми хочемо?
За свої помилки, ми повинні відповідати самі, а не дорікати Європі, США, що наша більшість дебілів, зробила нам наш вибір.