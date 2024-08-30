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Новости Фото Война
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Волчанск разрушен на 90%. В городе осталось 20 жителей, детей среди них нет, - ГВА. ФОТОрепортаж

Пограничный город Волчанск, на Харьковщине, претерпел 90% разрушений.

Об этом "Суспільному.Харків" сказал глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили, сообщает Цензор.НЕТ.

Чиновник рассказал, что до наступления россиян в мае этого года в деоккупированном Волчанске проживало около 3 тысяч человек.

Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА

По состоянию на 29 августа известно, что в городе остаются 20 человек. Они живут ближе к выезду из города. Среди тех, кто остался, нет детей.

Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА

Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА

"Волчанск разрушен до реки Волчья, по моей информации, почти полностью. Можем видеть, что там в принципе ничего нет", - сказал "Суспільному" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА

Вовчанськ зруйновано на 90%. У місті залишилося 20 мешканців, дітей серед них немає, - МВА

Ранее в ОТГ "Харків" заявляли, что враг в Волчанске продолжает штурмы в районе многоэтажек.

Также читайте: В Волчанске враг проводит доукомплектование штурмовых групп, в районе Глубокого дистанционно минирует местность "лепестками", - ОТГ "Харків"

Автор: 

Харьковщина (5577) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+9
Це і є, отой ******-прутін в Україні!! У 2014-16 роках, там ЖДУНИ з московськими рядженими з РПЦ МП імені сраліна, вищали про бандерівців та мішєбратіяв… РигоАНАЛИ показали своє рило!!
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30.08.2024 16:30
+5
Пане гарант, а що там з фортифікаційними спорудами?
Не було , не було і знову проїбпли?
Отмазки для олігофренії!
Але то таке!
Що у вас найвеличнішого питати.
Вам не до цього , на часі глобальний саміт миру.
Смішно, скрізь сльози!
Але все воно повернеться.
Якось так, зараз плачуть наші діти, потім ваші. Тільки не треба кричати про голокост. Тут , це ні до чого. Просто треба робити антіратизацію. Вбивати щурів.
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30.08.2024 16:44
+5
Це традиційні заяви Зельоних перед втратою черговогонаселеного пункту. А чи були перед ним укріпрайони питати не можна. Бо то ІПСО, і гра рукою Кремля по іміджу Оплескозалежного.
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30.08.2024 17:25
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Правила форума Совет форумчан
Це і є, отой ******-прутін в Україні!! У 2014-16 роках, там ЖДУНИ з московськими рядженими з РПЦ МП імені сраліна, вищали про бандерівців та мішєбратіяв… РигоАНАЛИ показали своє рило!!
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30.08.2024 16:30 Ответить
Ось і відповідь ЯКА кількість громадян проросійські в Україні - 20 недо-людей з 18 000 населення Вовчанська: 0,1%
Думаю що ці 20 це місцеві московські попи з окружних сіл
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30.08.2024 16:38 Ответить
А попи були відповідальні за оборону Вовчанська? Хіба не цивільно-військова адміністрація?
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30.08.2024 16:56 Ответить
Пане гарант, а що там з фортифікаційними спорудами?
Не було , не було і знову проїбпли?
Отмазки для олігофренії!
Але то таке!
Що у вас найвеличнішого питати.
Вам не до цього , на часі глобальний саміт миру.
Смішно, скрізь сльози!
Але все воно повернеться.
Якось так, зараз плачуть наші діти, потім ваші. Тільки не треба кричати про голокост. Тут , це ні до чого. Просто треба робити антіратизацію. Вбивати щурів.
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30.08.2024 16:44 Ответить
На третій рік війни ***** заважало будувати фортифікаційні споруди?
Засліпляв декого своєю "************ величчю"?
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30.08.2024 16:54 Ответить
знову методичку перевернули?
забули нагадати Харків за три дні.
чому куйло САМ не побудував фортифікацаї на Курщині?
Тому що в 50% мова про побудову фортифікацій - ЦЕ ІПСО.
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30.08.2024 17:25 Ответить
Розкажіть, це хлопцям з Покровського напряму, Часіка і т.інше.
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30.08.2024 17:35 Ответить
"часік", "марік" - це типові кацапські погоняла - бо кацапам навіть лінь язика довго крутити щоб сказати "паляниця" 😡
Коли я чую подібне "марік", "часік" - так починає смердіти кацапом аж душно, вбити вас мало.
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30.08.2024 18:28 Ответить
Мені твоя думка не цікава, троляка кочена!
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30.08.2024 18:34 Ответить
Вони якраз https://www.unian.ua/war/boji-v-kurskiy-oblasti-zsu-prorvali-fortifikaciji-rf-vartistyu-15-mlrd-rubliv-12722322.html побудували , а зараз швидко будують https://apostrophe.ua/ua/news/society/accidents/2024-08-29/v-seti-pokazali-interaktivnuyu-kartu-fortifikatsiy-rossiyan-na-kurschine/329469?amp= нові .
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31.08.2024 10:28 Ответить
Ще раз - ліліпутін під Курськом ДО введдення ЗСУ НІЯКИХ серйозних укріпрайонів НЕ БУДУВАВ - це було іпсо... у ліліпутіна НЕМАЄ лишніх грошей бо всі гроші йдуть на виплати мобікам.
Звичайно тепер "всє укралі боярє" - ніхто ж не скаже що ліліпутін немає грошей.
нові?... ну може щось і риють - але не сильно - знову для іпсо - це ж не прикордонні землі - ЦЕ землі російських олігархів - які за мінування будуть вимагати компенсацію у ліліпутіна.
Абсурдно ліліпутіну мінувати курщину коли мінувати треба Україну.
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31.08.2024 12:11 Ответить
треба було писати-Пане "гарант", а що там з фортифікаційними спорудами?
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30.08.2024 16:57 Ответить
Та ні, по конституції він гарант і верховний головнокомандуючий.
Відповідальність за все , що робиться на війні і в Україні.
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30.08.2024 17:01 Ответить
Це традиційні заяви Зельоних перед втратою черговогонаселеного пункту. А чи були перед ним укріпрайони питати не можна. Бо то ІПСО, і гра рукою Кремля по іміджу Оплескозалежного.
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30.08.2024 17:25 Ответить
поки не знайдемо адекватної відповіді на скиди кабів ніякого закінчення війни і ніякої перемоги не буде!
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30.08.2024 18:06 Ответить
Всі міста захоплюються методом створення "лунного пейзажу"... Все рівняється с землею.
Поїхати дах може від кількості фото-відео зруйнованих сіл та міст.
Це не фанерні декорації "хєроічєскій сталінграт" де нєрушимою стєноє в ряд стоят 300 панфіловцов і павлік космодєм'янскій , це справжня реальність , це треба нагадувати ситій Европі
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30.08.2024 18:10 Ответить
Сита Європа нам нав'язала "наш вибір" 2019 року, ми живемо за рахунок "ситой Європи", ви ще хочете , щоб Європа боролась за нас з обраними нами корупціонерами, арештовувала зрадників, агентів ГУР, ФСБ?
А не за багато ми хочемо?
За свої помилки, ми повинні відповідати самі, а не дорікати Європі, США, що наша більшість дебілів, зробила нам наш вибір.
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30.08.2024 18:32 Ответить
В співробітники ГУР в нас записались бульбофанат Шевченко, великий "орланчик"-логістик Червоненко, які не вилазили з каналів Медведчука.
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30.08.2024 18:38 Ответить
 
 