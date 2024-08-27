В Волчанске враг проводит доукомплектование штурмовых групп, в районе Глубокого дистанционно минирует местность "лепестками", - ОТГ "Харків"
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".
Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности противопехотными минами ПФМ-1 (так называемый "Лепесток") с применением БпЛА.
В районе Старицы и Огирцево противник проводит внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.
В Волчанске российские оккупанты проводят доукомплектование штурмовых групп 128-й отдельной мотострелковой бригады и 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады с целью продолжения наступательных действий. Также проводит воздушную разведку города с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.
В течение минувших суток произошло 3 боевых столкновения. Также российские террористы нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Кроме того, россияне нанесли 40 ударов дронами-камикадзе и 401 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.
Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов, отметили в ОТГ "Харків".
Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 90 человек.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 87 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка,
- 1 боевую бронированную машину,
- 7 артиллерийских систем,
- 11 автомобилей,
- 7 единиц специальной техники,
- 59 БПЛА,
- уничтожено 61 укрытие для личного состава.
- 2 места хранения боекомплекта.
Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
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