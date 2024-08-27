В Волчанске враг проводит доукомплектование штурмовых групп, в районе Глубокого дистанционно минирует местность "лепестками", - ОТГ "Харків"

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают попытки прорвать оборону украинских подразделений. С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харків".

Как отмечается, в районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют дистанционное минирование местности противопехотными минами ПФМ-1 (так называемый "Лепесток") с применением БпЛА.

В районе Старицы и Огирцево противник проводит внутреннюю ротацию личного состава на передовых позициях и осуществляет мероприятия логистического обеспечения.

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В Волчанске российские оккупанты проводят доукомплектование штурмовых групп 128-й отдельной мотострелковой бригады и 4-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады с целью продолжения наступательных действий. Также проводит воздушную разведку города с целью выявления подразделений Сил обороны Украины.

В течение минувших суток произошло 3 боевых столкновения. Также российские террористы нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре. Кроме того, россияне нанесли 40 ударов дронами-камикадзе и 401 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов, отметили в ОТГ "Харків".

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Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 90 человек.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 87 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 танка,

1 боевую бронированную машину,

7 артиллерийских систем,

11 автомобилей,

7 единиц специальной техники,

59 БПЛА,

уничтожено 61 укрытие для личного состава.

2 места хранения боекомплекта.

Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

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