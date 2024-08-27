У Вовчанську ворог проводить доукомплектування штурмових груп, у районі Глибокого дистанційно мінує місцевість "Пелюстками", - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами ПФМ-1 (так звана "Пелюстка") із застосуванням БпЛА.

У районі Стариці та Огірцевого противник проводить внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях та здійснює заходи логістичного забезпечення.

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У Вовчанську російські окупанти проводять доукомплектування штурмових груп 128-ї окремої мотострілецької бригади та 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади з метою продовження наступальних дій. Також проводить повітряну розвідку міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Також російська терористи завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Крім того, росіяни завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 401 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, наголосили в ОТУ "Харків".

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Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 90 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 87 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,

1 бойова броньована машина,

7 артилерійських систем,

11 автомобілів,

7 одиниць спеціальної техніки,

59 БпЛА,

знищено 61 укриття для особового складу.

2 місця зберігання боєкомплекту.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

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