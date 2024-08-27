УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10934 відвідувача онлайн
Новини Війна
505 0

У Вовчанську ворог проводить доукомплектування штурмових груп, у районі Глибокого дистанційно мінує місцевість "Пелюстками", - ОТУ "Харків"

Бойові дії на Харківщині: зведення від ОТУ Харків

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами ПФМ-1 (так звана "Пелюстка") із застосуванням БпЛА.

У районі Стариці та Огірцевого противник проводить внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях та здійснює заходи логістичного забезпечення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти завдали ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий. ФОТОрепортаж

У Вовчанську російські окупанти проводять доукомплектування штурмових груп 128-ї окремої мотострілецької бригади та 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади з метою продовження наступальних дій. Також проводить повітряну розвідку міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.

Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Також російська терористи завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Крім того, росіяни завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 401 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, наголосили в ОТУ "Харків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни, - ОТУ "Харків"

Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 90 осіб.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 87 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 танки,
  • 1 бойова броньована машина,
  • 7 артилерійських систем,
  • 11 автомобілів,
  • 7 одиниць спеціальної техніки,
  • 59 БпЛА,
  • знищено 61 укриття для особового складу.
  • 2 місця зберігання боєкомплекту.

Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На півночі Харківщині у районі Вовчанська тривають важкі бої. Ворог намагається пробитися до річки Вовча, - ОТУ "Харків"

Автор: 

Харківщина (6054) бойові дії (3714) Вовчанськ (414)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 