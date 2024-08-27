У Вовчанську ворог проводить доукомплектування штурмових груп, у районі Глибокого дистанційно мінує місцевість "Пелюстками", - ОТУ "Харків"
На Харківському напрямку російські окупанти продовжують спроби прорвати оборону українських підрозділів. Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".
Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами ПФМ-1 (так звана "Пелюстка") із застосуванням БпЛА.
У районі Стариці та Огірцевого противник проводить внутрішню ротацію особового складу на передових позиціях та здійснює заходи логістичного забезпечення.
У Вовчанську російські окупанти проводять доукомплектування штурмових груп 128-ї окремої мотострілецької бригади та 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади з метою продовження наступальних дій. Також проводить повітряну розвідку міста з метою виявлення підрозділів Сил оборони України.
Протягом минулої доби відбулося 3 бойових зіткнення. Також російська терористи завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Крім того, росіяни завдали 40 ударів дронами-камікадзе та 401 раз обстріляли позиції Сил оборони України.
Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів, наголосили в ОТУ "Харків".
Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 90 осіб.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 87 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 танки,
- 1 бойова броньована машина,
- 7 артилерійських систем,
- 11 автомобілів,
- 7 одиниць спеціальної техніки,
- 59 БпЛА,
- знищено 61 укриття для особового складу.
- 2 місця зберігання боєкомплекту.
Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.
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