РФ атаковала гражданское предприятие в Изюмском районе Харьковщины: Погиб мужчина, 2 человека ранены

Российские захватчики атаковали гражданскую инфраструктуру Харьковщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Утром зафиксировано попадание по Немышлянскому району Харькова - без пострадавших

"Попадание ракетой Х-22 было по с. Алексеевка Лозовского района - горела трава на площади 1 га. Данные о пострадавших не поступали.



В селе Первомайское Красноградского района поврежден объект инфраструктуры. В результате ракетного удара по гражданскому предприятию Изюмского района погиб мужчина. Еще два человека получили ранения", - отметил глава области.

Синегубов добавил, что сейчас ситуация с электроснабжением стабильная. Однако возможны различные сценарии.

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