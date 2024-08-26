Оккупанты готовятся к возобновлению штурмовых действий в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении обстановка остается напряженной, противник ведет активные штурмы позиций украинских защитников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и принимают меры для усиления устойчивости обороны.

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет перегруппировку штурмовых групп личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии на передовых позициях, проводит эвакуацию потерь и мероприятия логистического обеспечения.

Вблизи Лукьянцев враг осуществляет мероприятия по восстановлению боеспособности с целью продолжения штурмовых действий.

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"В районе Старицы и Огурцово противник проводит мероприятия инженерного оборудования защитных сооружений на позициях 41-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44 армейского корпуса. В районе лесного массива пытается обустроить стартовые позиции БПЛА", - говорится в сообщении.

"В Волчанске российские оккупанты проводят воздушную разведку с помощью БпЛА, наращивают систему связи, готовятся к возобновлению штурмовых действий с целью восстановления утраченного положения, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля", - добавляют в ОТГ "Харьков".

Также отмечается, что за прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения. Оккупанты нанесли 3 ракетных удара и 2 авиаудара с использованием 1 КАБа и 2-х неуправляемых авиационных ракет. Также нанесли 48 ударов дронами-камикадзе и 341 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска.

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

По данным ОТГ "Харьков", потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 93 человека.

Как сообщалось, на агрегатном заводе в Волчанске уже несколько месяцев заблокированы россияне.