Окупанти готуються до поновлення штурмових дій у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

На Харківському напрямку обстановка залишається напруженою, противник веде активні штурми позицій українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює перегрупування штурмових груп особового складу 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях, проводить евакуацію втрат та заходи логістичного забезпечення.

Поблизу Лукʼянців ворог здійснює заходи щодо відновлення боєздатності з метою продовження штурмових дій.

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"В районі Стариці та Огірцевого противник проводить заходи інженерного обладнання захисних споруд на позиціях 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 44 армійського корпусу. В районі лісового масиву намагається облаштувати стартові позиції БпЛА", - йдеться у повідомленні.

"У Вовчанську російські окупанти проводять повітряну розвідку за допомогою БпЛА, нарощують систему зв’язку, готуються до поновлення штурмових дій з метою відновлення втраченого положення, деблокування Агрегатного заводу та розширення зони контролю", - додають в ОТУ "Харків".

Також зазначається, що протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення. Окупанти завдали 3 ракетні удари та 2 авіаудари з використанням 1 КАБу та 2-х некерованих авіаційних ракет. Також завдали 48 ударів дронами-камікадзе та 341 раз обстріляли позиції Сил оборони України.

Від початку цієї доби триває 1 бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

За даними ОТУ "Харків", втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу становили 93 особи.

Як повідомлялося, на агрегатному заводі у Вовчанську вже кілька місяців заблоковані росіяни.