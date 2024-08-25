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Перше GoPro з наступу на Харківщині від Третьої штурмової бригади. ВIДЕО

3 окрема штурмова бригада оприлюднила в телеграмі перше GoPro з наступу в Харківській області. Обережно, нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

"Окопна лінія, хай роз*буть її нах*й!" — це унікальні кадри початку наступальної операції Третьої штурмової. З десантування й відразу у вогневий контакт.

"Кулеметник окупантів відкрив загороджувальний вогонь, аби не підпустити наших бійців до своєї окопної лінії. Снаряди окупантів розривалися уже поруч", - ідеться в дописі.

Злість і емоції штурмовиків, які готові душити окупантів голими руками — у відео бійців 1-ї роти 1-го штурмового. 

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Деталі й ще більше кадрів харківського наступу — скоро на каналі бригади! 

Раніше у Третій штурмовій заявили про успішні наступальні дії у Харківській області.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.

Автор: 

Харківщина (6054) наступ (230) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Топ коментарі
+16
Це посадка ...там поле ...Допомагай Господи , нашім Воїнам !!!❤️
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25.08.2024 14:31
+13
Нехай Боженька береже кожного нашого героя
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25.08.2024 14:57
+13
Там і дівчата , було чутно жіночий голос . Бережи вас всіх Боже , любі наші Герої !
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25.08.2024 15:17
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джунглі як у В'єтнамі
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25.08.2024 14:26 Відповісти
Це посадка ...там поле ...Допомагай Господи , нашім Воїнам !!!❤️
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25.08.2024 14:31 Відповісти
кулеметник командир відділення...
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25.08.2024 14:36 Відповісти
По тіи посадці вже не погано хтось відпрацював
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25.08.2024 14:37 Відповісти
Ім би міномет чи дрона навести
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25.08.2024 14:40 Відповісти
А что перед штурмом артподготовку или КАБами расхерачить ту несчасную посадку нельзя было?
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25.08.2024 14:40 Відповісти
Нехай Боженька береже кожного нашого героя
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25.08.2024 14:57 Відповісти
Ни разу не видел маленьких дронов, типа Black Hornet при штурмах. Их не дают или на складах
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25.08.2024 15:10 Відповісти
вони одразу глушаться РЕБом, неефективні на полі бою виявились
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25.08.2024 18:42 Відповісти
Там і дівчата , було чутно жіночий голос . Бережи вас всіх Боже , любі наші Герої !
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25.08.2024 15:17 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.08.2024 15:48 Відповісти
А GoPro, это шото типа кашеринга? Как перешли на НАТОвские стандарты, так москаль ногу сломает.
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25.08.2024 17:43 Відповісти
 
 