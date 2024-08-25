Перше GoPro з наступу на Харківщині від Третьої штурмової бригади. ВIДЕО

3 окрема штурмова бригада оприлюднила в телеграмі перше GoPro з наступу в Харківській області. Обережно, нецензурна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

"Окопна лінія, хай роз*буть її нах*й!" — це унікальні кадри початку наступальної операції Третьої штурмової. З десантування й відразу у вогневий контакт.

"Кулеметник окупантів відкрив загороджувальний вогонь, аби не підпустити наших бійців до своєї окопної лінії. Снаряди окупантів розривалися уже поруч", - ідеться в дописі.

Злість і емоції штурмовиків, які готові душити окупантів голими руками — у відео бійців 1-ї роти 1-го штурмового.

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Деталі й ще більше кадрів харківського наступу — скоро на каналі бригади!

Раніше у Третій штурмовій заявили про успішні наступальні дії у Харківській області.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулись углиб фронту на майже два кв. км та взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, на Харківщині.