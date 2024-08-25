Первое GoPro с наступления в Харьковской области от Третьей штурмовой бригады. ВИДЕО

3 отдельная штурмовая бригада обнародовала в телеграме первое GoPro с наступления в Харьковской области. Осторожно, нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

"Окопная линия, пусть раз*бут ее нах*й!" - это уникальные кадры начала наступательной операции Третьей штурмовой. С десантирования и сразу в огневой контакт.

"Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Снаряды оккупантов разрывались уже рядом", - говорится в заметке.

Злость и эмоции штурмовиков, которые готовы душить оккупантов голыми руками - в видео бойцов 1-й роты 1-го штурмового.

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Детали и еще больше кадров харьковского наступления - скоро на канале бригады!

Ранее в Третьей штурмовой заявили об успешных наступательных действиях в Харьковской области.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов на Харьковщине.