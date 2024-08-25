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Первое GoPro с наступления в Харьковской области от Третьей штурмовой бригады. ВИДЕО

3 отдельная штурмовая бригада обнародовала в телеграме первое GoPro с наступления в Харьковской области. Осторожно, нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в соцсети.

"Окопная линия, пусть раз*бут ее нах*й!" - это уникальные кадры начала наступательной операции Третьей штурмовой. С десантирования и сразу в огневой контакт.

"Пулеметчик оккупантов открыл заградительный огонь, чтобы не подпустить наших бойцов к своей окопной линии. Снаряды оккупантов разрывались уже рядом", - говорится в заметке.

Злость и эмоции штурмовиков, которые готовы душить оккупантов голыми руками - в видео бойцов 1-й роты 1-го штурмового.

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Детали и еще больше кадров харьковского наступления - скоро на канале бригады!

Ранее в Третьей штурмовой заявили об успешных наступательных действиях в Харьковской области.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады продвинулись вглубь фронта почти на два кв. км и взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов на Харьковщине.

Автор: 

Харьковщина (5577) наступление (209) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+16
Це посадка ...там поле ...Допомагай Господи , нашім Воїнам !!!❤️
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25.08.2024 14:31
+13
Нехай Боженька береже кожного нашого героя
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25.08.2024 14:57
+13
Там і дівчата , було чутно жіночий голос . Бережи вас всіх Боже , любі наші Герої !
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25.08.2024 15:17
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джунглі як у В'єтнамі
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25.08.2024 14:26 Ответить
Це посадка ...там поле ...Допомагай Господи , нашім Воїнам !!!❤️
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25.08.2024 14:31 Ответить
кулеметник командир відділення...
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25.08.2024 14:36 Ответить
По тіи посадці вже не погано хтось відпрацював
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25.08.2024 14:37 Ответить
Ім би міномет чи дрона навести
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25.08.2024 14:40 Ответить
А что перед штурмом артподготовку или КАБами расхерачить ту несчасную посадку нельзя было?
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25.08.2024 14:40 Ответить
Нехай Боженька береже кожного нашого героя
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25.08.2024 14:57 Ответить
Ни разу не видел маленьких дронов, типа Black Hornet при штурмах. Их не дают или на складах
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25.08.2024 15:10 Ответить
вони одразу глушаться РЕБом, неефективні на полі бою виявились
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25.08.2024 18:42 Ответить
Там і дівчата , було чутно жіночий голос . Бережи вас всіх Боже , любі наші Герої !
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25.08.2024 15:17 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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25.08.2024 15:48 Ответить
А GoPro, это шото типа кашеринга? Как перешли на НАТОвские стандарты, так москаль ногу сломает.
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25.08.2024 17:43 Ответить
 
 