Зеленский наградил 3 ОШБр отличием "За мужество и отвагу"

24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" Третьей отдельной штурмовой бригады.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.

В документе отмечается, что награда была присвоена 3 отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины".

Читайте: 3 ОШБр о наступлении на Харьковщине: Продолжаются стабилизационные действия, серьезно уничтожена логистика врага