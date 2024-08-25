Зеленский наградил 3 ОШБр отличием "За мужество и отвагу"
24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" Третьей отдельной штурмовой бригады.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента.
В документе отмечается, что награда была присвоена 3 отдельной штурмовой бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины "с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины".
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Окрема рейдово-шурмова, ІІІ-тя бригада імені Н. Махно!?))))
Має бути вже у ЗСУ рейдові(і) підрозділи - мобільні, здатні по тилам проїхатись з шиком). А назва підрозділу? Єдельвейси, Люітваффени?Навіть назвати підрозділ птахів ВПС України 1-ша "Співоча" ім. Бикова і на кок ключа з нотами!
То чомуб и ні - ОРШБр ім. Нестора Махно? Щось на кшалт Луі Буссенара), але не діти)))
Ми ж тут із Сварчевським не історичну кашу в головах людей того часу розглядаємо.
*Организация, признанная в РФ иноагентом.
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина ру
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Отожбо! Ці гниди нами своїх дітей лякають на ніч. І правильно роблять.
Але маю риторично-глобальне питання. В 3-й ОШБ офігенні PR технологи. І бюджет на рекламу виділений немалий. Все класно, але КС відома недостатньо. Відповідних спеціалістів не вистачає. Усі в 3-й ОШБ. Пора зайнятися хедхантерством та переманюванням ))) Жартую, хлопці
Але так трапилося, що 24.02.22р. усі ми взяли до рук зброю. Після Перемоги повернемося до старих професій.
кацапська шмата!