Зеленський нагородив 3 ОШБр відзнакою "За мужність та відвагу"

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" Третьої окремої штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента.

В документі зазначається, що відзнака була присвоєна 3 окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України "з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України".

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