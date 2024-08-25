Зеленський нагородив 3 ОШБр відзнакою "За мужність та відвагу"
24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" Третьої окремої штурмової бригади.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента.
В документі зазначається, що відзнака була присвоєна 3 окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України "з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України".
Топ коментарі
+8 Urs
показати весь коментар25.08.2024 02:14
+8 Roman Shuliar
показати весь коментар25.08.2024 03:14
+6 Urs
показати весь коментар25.08.2024 04:17
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окрема рейдово-шурмова, ІІІ-тя бригада імені Н. Махно!?))))
Має бути вже у ЗСУ рейдові(і) підрозділи - мобільні, здатні по тилам проїхатись з шиком). А назва підрозділу? Єдельвейси, Люітваффени?Навіть назвати підрозділ птахів ВПС України 1-ша "Співоча" ім. Бикова і на кок ключа з нотами!
То чомуб и ні - ОРШБр ім. Нестора Махно? Щось на кшалт Луі Буссенара), але не діти)))
Ми ж тут із Сварчевським не історичну кашу в головах людей того часу розглядаємо.
*Организация, признанная в РФ иноагентом.
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина ру
===========================================================
Отожбо! Ці гниди нами своїх дітей лякають на ніч. І правильно роблять.
Але маю риторично-глобальне питання. В 3-й ОШБ офігенні PR технологи. І бюджет на рекламу виділений немалий. Все класно, але КС відома недостатньо. Відповідних спеціалістів не вистачає. Усі в 3-й ОШБ. Пора зайнятися хедхантерством та переманюванням ))) Жартую, хлопці
Але так трапилося, що 24.02.22р. усі ми взяли до рук зброю. Після Перемоги повернемося до старих професій.
кацапська шмата!