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Зеленський нагородив 3 ОШБр відзнакою "За мужність та відвагу"

Третя окрема штурмова бригада (фото ілюстративне)

24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" Третьої окремої штурмової бригади.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ був опублікований на офіційному сайті президента.

В документі зазначається, що відзнака була присвоєна 3 окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України "з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України".

Читайте: 3 ОШБр про наступ на Харківщині: Тривають стабілізаційні дії, серйозно знищена логістика ворога

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) відзнака (10) 3 Окрема штурмова бригада (419)


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Топ коментарі
+8
трохи неоднозначна постать.
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25.08.2024 02:14
+8
Додати п.2 до указу - нагородити 73% ізбіратєлєй зеленого бидла і його найпотужнішого керманича за заморожені ракетні програми та інші антидержавні дії.
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25.08.2024 03:14
+6
Махно, як анархіст, не був прихільником державності України, саме тому і сталася його колаборація з більшовиками. Тому - ні.
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25.08.2024 04:17
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Заслужили !!!! Їм би ше ім'я!
Окрема рейдово-шурмова, ІІІ-тя бригада імені Н. Махно!?))))
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25.08.2024 02:10 Відповісти
трохи неоднозначна постать.
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25.08.2024 02:14 Відповісти
Нормальна постать. Був за народ, за простих людей.
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25.08.2024 10:57 Відповісти
Кавалер ордену Червоного прапора за #4
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25.08.2024 15:03 Відповісти
Ну-у... Усі постаті різнобічні, а назви тим більше!) Батько Махно не самий поганий приклад того часу - боронив край та не втік, Тису долаючи, з боями проривався...
Має бути вже у ЗСУ рейдові(і) підрозділи - мобільні, здатні по тилам проїхатись з шиком). А назва підрозділу? Єдельвейси, Люітваффени?Навіть назвати підрозділ птахів ВПС України 1-ша "Співоча" ім. Бикова і на кок ключа з нотами!
То чомуб и ні - ОРШБр ім. Нестора Махно? Щось на кшалт Луі Буссенара), але не діти)))
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25.08.2024 02:53 Відповісти
Махно, як анархіст, не був прихільником державності України, саме тому і сталася його колаборація з більшовиками. Тому - ні.
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25.08.2024 04:17 Відповісти
Исторические события надо пытаться рассматривать с точки зрения людей живших в то время а тогда у всех такая политическая каша творилась.Беда наших историков что они критикуют исходя из текущих политических реалий.Например я хорошо помню как мне в школе выносили мозг доказывая что восстание рабов в Древнем Риме провалилось потому что Спартак не понимал всей глубины теоририи марксизма-ленинизма.
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25.08.2024 07:31 Відповісти
виходячи з вашої логіки можно дійти того, що Третю ОШБР можно нарікти імені лєніна, тому що тоді була така точка зору людей, живших у той час.
Ми ж тут із Сварчевським не історичну кашу в головах людей того часу розглядаємо.
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25.08.2024 07:53 Відповісти
Не треба з мумією розважатися! Оно кцапськи "жрєци" Некрономікона зачитали - і досі палає, ще й у інших місцях кожного дня "трави, трави"....)
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25.08.2024 11:09 Відповісти
Анархізм? Тоді для РДК)
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25.08.2024 10:39 Відповісти
Викинь кашу з голови, яка нахер тоді державність, чи інші вчення в ті мутні часи, бо такі як Грушевський її майже відразу і просрали. А до Нестора йшло стільки народу, що набралась ціла армія, а тоді головне було- ти за багатих чи за бідних.
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25.08.2024 11:04 Відповісти
невігласів і просто довбойобів у всі часи була більшість. Он за зеленського за пару місяців "мобілізувалось" тринадцять з половиною мільйонів з кашею у голові, тому і зараз не менш мутні часи. Бо державників що тоді, що зараз, менше чим політичних аферистів, компрадорів проросійського спрямування, і просто корисних довбойобів, які їм **********.
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25.08.2024 22:09 Відповісти
Вона до нього і прийде, на Банкову, провести на вихід, домів, до рідного шапіто # 95.
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25.08.2024 03:03 Відповісти
Додати п.2 до указу - нагородити 73% ізбіратєлєй зеленого бидла і його найпотужнішого керманича за заморожені ракетні програми та інші антидержавні дії.
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25.08.2024 03:14 Відповісти
Коли нашi хлопцi гинуть за незалежнiсть, на жаль, 73% - є ждуни.
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25.08.2024 04:44 Відповісти
ВСУ, по его мнению, держится исключительно на таких вышколенных военнослужащих, как Третья штурмовая бригада (неонацистский "Азов"**) и "Карпатская сечь" ** но их немного, а становится всё меньше. Однако по факту все прочие, включая мобилизованных больных, бездомных и крестьян находятся у них в заложниках.

*Организация, признанная в РФ иноагентом.
**Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина ру
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Отожбо! Ці гниди нами своїх дітей лякають на ніч. І правильно роблять.
Але маю риторично-глобальне питання. В 3-й ОШБ офігенні PR технологи. І бюджет на рекламу виділений немалий. Все класно, але КС відома недостатньо. Відповідних спеціалістів не вистачає. Усі в 3-й ОШБ. Пора зайнятися хедхантерством та переманюванням ))) Жартую, хлопці
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25.08.2024 06:44 Відповісти
Заслужена нагорода,бо вони там де потрібно. Є така Професія Батьківщину захищати.
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25.08.2024 07:16 Відповісти
Ох, доведеться з пафосом. Валентина - наші професії абсолютно цивільні. Хто столяр, хто юрист, хто комбайнер, хто фінансист, хто вчитель, хто сантехнік.

Але так трапилося, що 24.02.22р. усі ми взяли до рук зброю. Після Перемоги повернемося до старих професій.
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25.08.2024 07:37 Відповісти
А по Конституції України при війні є чітко написано. Хоча куди вам це знати. Для вас без пафосу диван топтати. Щось хороше на цю тему,тему справжніх чоловіків є? Ходи з Богом
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25.08.2024 08:00 Відповісти
Тільки 20 місяців на нулі, два поранення та не менш 10 контузій. Йди гуляй собі, жіночко. Не випускай своїх ухилянтів на вулицю, бо ТЦК загребе. Повинні ж воювати професійні військові, правильно розумію? Не відповідай. Огидно.
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25.08.2024 08:13 Відповісти
Але гарне ім'я має..
кацапська шмата!
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25.08.2024 12:01 Відповісти
баба валя коли твій синок виконає конституційний обовязок.
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25.08.2024 12:25 Відповісти
 
 