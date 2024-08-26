РФ атакувала цивільне підприємство в Ізюмському районі Харківщини: Загинув чоловік, 2 особи поранено
Російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Харківщини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Вранці зафіксовано влучання по Немишлянському району Харкова - без постраждалих
"Влучання ракетою Х-22 було по с. Олексіївка Лозівського району — горіла трава на площі 1 га. Дані про постраждалих не надходили.
У селі Першотравневе Красноградського району пошкоджено об’єкт інфраструктури. Внаслідок ракетного удару по цивільному підприємству Ізюмському району загинув чоловік. Ще дві людини отримали поранення", - зазначив очільник області.
Синєгубов додав, що наразі ситуація з електропостачанням стабільна. Проте можливі різні сценарії.
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