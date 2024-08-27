Ночью оккупанты нанесли удары по жилому сектору поселка Купянск-Узловой. ФОТОрепортаж

В поселке Купянск-Узловой в результате российских обстрелов произошло несколько пожаров. В течение суток россияне не прекращали обстрелов Харьковщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью армия РФ обстреляла жилой сектор поселка Купянск-Узловой. Как сообщили в ГСЧС Украины, в результате обстрела произошли пожары на территории частных домовладений по разным адресам. Горели жилой дом и 2 хозяйственные постройки на общей площади около 180 кв.м.









Также ночью в селе Богуславка в результате обстрела повреждены 4 частных дома и легковой автомобиль.

В течение 26 августа российские военные нанесли удары, по меньшей мере, по 12 населенным пунктам Харьковщины.

Около 23:43 армия РФ ударила "Искандером" по объекту инфраструктуры в селе Андреевка. Повреждены здания и 3 автомобиля. Пострадали 4 человека.

В результате обстрелов сел Ничволодовка, Устиновка, Алексеевка и города Купянск возникли пожары: горела трава и кустарники.

В селах Александровка, Казачья Лопань, Постольное, Глазуновка, Светличное российскими обстрелами повреждены жилые дома, автомобиль, заборы.

В результате падения обломков неустановленного типа боеприпаса в селе Первомайское поврежден объект инфраструктуры.

В селе Копанка в результате попадания в объект инфраструктуры погиб 41-летний мужчина. Пострадал 32-летний мужчина.

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