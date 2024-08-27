Вночі окупанти завдали ударів по житловому сектору селища Куп’янськ-Вузловий. ФОТОрепортаж

У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок російських обстрілів сталося кілька пожеж. Протягом доби росіяни не припиняли обстрілів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вночі армія РФ обстріляла житловий сектор селища Куп’янськ-Вузловий. Як повідомили у ДСНС Україн, внаслідок обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь за різними адресами. Горіли житловий будинок та 2 господарчі споруди на загальній площі близько 180 кв.м.









Також вночі у селі Богуславка внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватні будинки та легковий автомобіль.

Протягом 26 серпня російські військові завдали ударів по щонайменше 12 населених пунктах Харківщини

Близько 23:43 армія РФ вдарила "Іскандером" по об’єкту інфраструктури у селі Андріївка. Пошкоджені будівлі та 3 автомобілі. Постраждали 4 людей.

Внаслідок обстрілів сіл Нечволодівка, Устинівка, Олексіївка та міста Куп'янськ виникли пожежі: горіла трава та чагарники

У селах Олександрівка, Козача Лопань, Постольне, Глазунівка, Світличне російськими обстрілами пошкоджені житлові будинки, автомобіль, паркани.

Внаслідок падіння уламків невстановленого типу боєприпасу у селі Першотравневе пошкоджено об‘єкт інфраструктури.

У селі Копанка внаслідок влучання в об’єкт інфраструктури загинув 41-річний чоловік. Постраждав 32-річний чоловік.

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