На Хмельниччині вночі працювали сили ППО: унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків
Уночі 27 серпня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги лунали вибухи, працювали сили ППО. Унаслідок російської атаки є постраждалий.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Тюрін.
"Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків", - зазначив він.
Водночас унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, дістав контузію.
За словами Тюріна, станом на ранок 27 серпня електропостачання повністю відновлено у населених пунктах, де воно було відсутнє після вчорашнього масованого обстрілу.
Однак через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 26 серпня російські військові з ночі атакували Хмельницьку область дронами та ракетами. Працювала ППО, лунали вибухи.
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