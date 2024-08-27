На Хмельниччині вночі працювали сили ППО: унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків

Уночі 27 серпня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги лунали вибухи, працювали сили ППО. Унаслідок російської атаки є постраждалий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Тюрін.

"Сьогодні вночі під час повітряних тривог на території Хмельницької області наші сили ППО збили 8 ворожих цілей. Працюють усі відповідні служби та встановлюються місця падіння уламків", - зазначив він.

Водночас унаслідок атаки виникло загоряння двох приватних будинків. Чоловік, який проживає в будинку, дістав контузію.

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За словами Тюріна, станом на ранок 27 серпня електропостачання повністю відновлено у населених пунктах, де воно було відсутнє після вчорашнього масованого обстрілу.

Однак через важку ситуацію в енергосистемі застосовуються графіки погодинних відключень.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 26 серпня російські військові з ночі атакували Хмельницьку область дронами та ракетами. Працювала ППО, лунали вибухи.

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