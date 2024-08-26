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Новини Війна
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Через російську атаку пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури на Хмельниччині

Атака на Хмельниччину

Хмельниччина сьогодні зазнала чергової масованої атаки від ворога. У регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом з тим, в області маємо пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури. Головне, що обійшлося без жертв та постраждалих", - зазначив він.

Тюрін також повідомив, що провів засідання Ради оборони області, заслухав керівників Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі НЕК "Укренерго" та АТ "Хмельницькобленерго" щодо роботи з ліквідації наслідків ворожого удару.

"Проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія із відновлення електропостачання. Планується, що заживлення абонентів в місті Хмельницькому та населених пунктах Хмельницького району розпочнеться орієнтовно з 19 години вечора. В Хмельницькому система водопостачання та робота каналізаційної системи переведена в автономний режим. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів ворога", - інформує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницький опинився без світла після масованої атаки росіян

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 26 серпня російські військові з ночі атакували Хмельницьку область дронами та ракетами. Працювала ППО, лунали вибухи.

Автор: 

обстріл (28284) Хмельниччина (914)


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